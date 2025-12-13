Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

13.12.2025
15:54
Коментари:1
С руководством и члановима Градског одбора СНСД-а Прњавор данас смо разматрали тренутно стање у странци, али и у граду, поручио је предсједник СНСД Милорад Додик.
- Анализирали смо све сегменте живота у Прњавору и договорили даље кораке и политике које ће спроводити представници СНСД-а у граду на челу с Дарком Томашем - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је навео да је циљ СНСД-а да у нареднoм периоду Прњавор учини још бољим мјестом за живот свих грађана.
