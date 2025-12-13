Logo
Large banner

Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

13.12.2025

15:54

Коментари:

1
Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот
Фото: Printscreen/X/MiloradDodik

С руководством и члановима Градског одбора СНСД-а Прњавор данас смо разматрали тренутно стање у странци, али и у граду, поручио је предсједник СНСД Милорад Додик.

- Анализирали смо све сегменте живота у Прњавору и договорили даље кораке и политике које ће спроводити представници СНСД-а у граду на челу с Дарком Томашем - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је навео да је циљ СНСД-а да у нареднoм периоду Прњавор учини још бољим мјестом за живот свих грађана.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Прњавор

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Приједорчанка Матеа Јандрић примљена на пет међународних факултета и одабрала Барселону

Градови и општине

Приједорчанка Матеа Јандрић примљена на пет међународних факултета и одабрала Барселону

2 ч

0
Техничка школа у Добоју панелом напаја инфо - пулт

Градови и општине

Техничка школа у Добоју панелом напаја инфо - пулт

21 ч

0
Школа у Мркоњићу добила нову директорку

Градови и општине

Школа у Мркоњићу добила нову директорку

1 д

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Градови и општине

Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner