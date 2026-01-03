Експлозије у Венецуели, авиони надлијећу град

Извор:
У главном граду Венецуеле Каракасу тренутно одјекују експлозије и град у ниском лету надлијећу авиони, пренио је Асошиејтед прес.
Како наводи Ројтерс, позивајући се на очевице са лица мјеста, над градом се вије дим, а област у околини војне базе у јужном дијелу Каракаса остала је без струје.
Una ofensiva de madrugada en Caracas pic.twitter.com/I2prB0bRD5— Alan Vargas (@soyalanvargas) January 3, 2026
Агенција додаје и да се могу чути гласни звуци.
На друштвеним мрежама круже снимци на којима се чују експлозије и види бљесак у даљини. У граду се такође чују сирене.
BREAKING: Several explosions heard in Caracas, Venezuelahttps://t.co/gPtFAsz8YX— BNO News (@BNONews) January 3, 2026
Амерички предсједник Доналд Трамп више пута је упозорио да се САД спремају да предузму нове мјере против наводних мрежа за трговину дрогом у Венецуели и да ће копнени удари почети "ускоро".
