Експлозије у Венецуели, авиони надлијећу град

Извор:

Агенције

03.01.2026

08:18

Коментари:

0
Напад у Венецуели
Фото: BNO News/X/Screenshot

У главном граду Венецуеле Каракасу тренутно одјекују експлозије и град у ниском лету надлијећу авиони, пренио је Асошиејтед прес.

Како наводи Ројтерс, позивајући се на очевице са лица мјеста, над градом се вије дим, а област у околини војне базе у јужном дијелу Каракаса остала је без струје.

Агенција додаје и да се могу чути гласни звуци.

На друштвеним мрежама круже снимци на којима се чују експлозије и види бљесак у даљини. У граду се такође чују сирене.

Амерички предсједник Доналд Трамп више пута је упозорио да се САД спремају да предузму нове мјере против наводних мрежа за трговину дрогом у Венецуели и да ће копнени удари почети "ускоро".

Venecuela

Karakas

Коментари (0)
