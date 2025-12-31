Logo
Судар код Градишке: Возач тешко повријеђен, пребачен у УКЦ Српске

Извор:

СРНА

31.12.2025

09:38

Коментари:

0
Фото: Ustupljena fotografija

Возач из Српца чији су иницијали А.П. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди у мјесту Кочићево код Градишке и упућен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

У саобраћајној незгоди, која се догодила на магистралном путу Нова Топола-Србац, учествовали су аутомобил "пежо" којим је управљало лице А.П. и трактор са прикључним возилом који је возило лице из Српца чији су иницијали Б.Б.

Нова Топола удес

Хроника

Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

Увиђај су обавили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка који су утврдили и да је на возилима наступила материјална штета.

удес

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
