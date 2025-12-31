Извор:
Агенције
31.12.2025
09:35
Коментари:0
Монструм кога је Запад створио у лику Владимира Зеленског већ им "дише за врат", изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, преносе РИА Новости.
"Да, плаше се. И биће их још више страх, јер тај монструм кога су одгајили им већ дише за врат… Већ их запљускује крвавом пљувачком. То није фигуративан израз – он се већ показао, на примјер, на афричком континенту", истакла је она у програму радија Спутњик.
Како је истакла портпарол руског Министарства спољних послова, наоружање које западне земље испоручују Украјини раширило се широм свијета.
Истовремено, западна заједница је почела да у Зеленском не види више искључиво "борца за демократију", како је раније представљан, већ и да уочава корупцију кијевског режима.
"Вријеме је да се пробуде. Морају да разумију шта су сами себи урадили и шта још намјеравају да учине", нагласила је Захарова.
Свијет
14 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
11
50
11
45
11
41
11
41
11
32
Тренутно на програму