Када се пројекат отргне контроли: Захарова о Зеленском и Западу

Агенције

31.12.2025

09:35

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Монструм кога је Запад створио у лику Владимира Зеленског већ им "дише за врат", изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, преносе РИА Новости.

"Да, плаше се. И биће их још више страх, јер тај монструм кога су одгајили им већ дише за врат… Већ их запљускује крвавом пљувачком. То није фигуративан израз – он се већ показао, на примјер, на афричком континенту", истакла је она у програму радија Спутњик.

Како је истакла портпарол руског Министарства спољних послова, наоружање које западне земље испоручују Украјини раширило се широм свијета.

Истовремено, западна заједница је почела да у Зеленском не види више искључиво "борца за демократију", како је раније представљан, већ и да уочава корупцију кијевског режима.

"Вријеме је да се пробуде. Морају да разумију шта су сами себи урадили и шта још намјеравају да учине", нагласила је Захарова.

