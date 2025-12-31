Извор:
31.12.2025
Руске снаге напредују дубоко у одбрану Оружаних снага Украјине у зони Специјалне војне операције, изјавио је начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов током провјере извршавања борбених задатака групе „Сјевер“.
Герасимов је истакао да су ове године трупе постигле највећу брзину напредовања. За мјесец дана, војска је ослободила више од 700 квадратних километара у зони СВО.
Такође је примијетио да је у децембру заузето седам насеља у Сумској и Харковској области.
Како је навео, група „Сјевер“ преузела је контролу над укупно око 950 квадратних километара у Сумској и Харковској области, а ослобођено 32 насеља.
Од тога је 14 ослобођених насеља у Харковској области, а 18 у Сумској области.
Према његовим ријечима, предсједник Русије Владимир Путин поставио је задатак да се настави проширивање зоне безбједности како би се осигурао миран живот становника Белгородске и Курске области.
Начелник Генералштаба такође је саслушао рапорте команданата групе „Сјевер“ и уручио награде истакнутим војницима.
Предсједник Русије Владимир Путин раније је изјавио да војска успјешно извршава задатак стварања тампон-зоне дуж границе са Украјином у Харковској и Сумској области.
