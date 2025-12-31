Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају

Извор:
Ајзеја Витлок Млађи (Isiah Whitlock Jr.), цењени карактерни глумац најпознатији по упечатљивим улогама у серијама као што су "Жица" (The Wire), "Потпредсједница" (Veep) и "Ваша милости" (Your Honor) преминуо је у уторак у Њујорку у 71. години живота.
Вијест о његовој смрти потврдио је његов менаџер Брајан Либман, истакавши да је глумац преминуо мирно након кратке болести.
Рођен у Саут Бенду, у савезној држави Индијана, Витлок је своју глумачку стазу почео да крчи након завршеног колеџа, када се придружио Америчком конзерваторијум театру у Сан Франциску. Прву значајнију телевизијску улогу остварио је још 1987. године у серији "Кени и Лејси" (Cagney & Lacey). Током наредне три и по деценије постао је једно од најпрепознатљивијих лица на малим екранима, остваривши десетине гостујућих улога, укључујући и бројне наступе у оквиру франшизе "Ред и закон" (Law & Order).
Ипак, улога која га је заувијек уписала у историју телевизије била је она корумпираног државног сенатора Р. Клејтона „Клеја“ Дејвиса у ХБО-овој култној серији "Жица". Витлок се појављивао у свих пет сезона ове хваљене крими-драме аутора Дејвида Симона. Управо у сарадњи са редитељем Спајком Лијем у филму 25. сат (25th Hour), Витлок је први пут употребио своју специфичну интерпретацију псовке – чувено отегнуто „Sheeeeeit“.
Овај израз, који је преузео од свог ујака Леона, постао је његов заштитни знак. Касније га је пренио у серију Жица, гдје су сценаристи, видјевши колико је фраза популарна, почели намјерно да је убацују у сценарио. Витлок је са поносом истицао да му је драго што људи уживају у тој фрази, коју су му обожаваоци често добацивали на јавним мјестима.
Његов менаџер се од њега опростио ријечима: „Ајзеја је био бриљантан глумац и још бољи човјек. Вољели су га сви који су имали част да раде са њим или да га познају. Много ће нам недостајати.“
