Њемачка уводи нова правила од 1. јануара

Њемачка улази у 2026. годину са низом законских и финансијских промјена које ће директно утицати на приходе, трошкове и свакодневни живот великог броја грађана, укључујући запослене, пензионере, породице са дјецом и кориснике социјалних давања.

Минимална зарада од 1. јануара расте на 13,90 евра по сату, док се повећава и минимална накнада за ученике у дуалном образовању, са растом мјесечних износа у свим годинама школовања.

Паралелно са тим, подиже се и граница за тзв. мини-послове, па ће максимална месечна зарада без пуних доприноса у овој категорији износити 603 евра, у односу на ранијих 556 евра.

Трошкови јавног превоза биће виши, јер цијена мјесечне карте за коришћење регионалног и локалног саобраћаја у цијелој земљи расте са 58 на 63 евра.

Истовремено, држава уводи пореска растерећења, укључујући повећање основног неопорезивог дијела дохотка на 12.348 евра, као и раст пореских олакшица за дјецу.

Пензионери би од јула 2026. могли да добију увећање пензија, које се тренутно процјењује на око 3,7 одсто, иако ће коначну одлуку влада донијети тек у прољеће, у зависности од економских кретања и раста зарада, преноси Виршафтвохе.

Најављено је и увођење такозване активне пензије, која би омогућила запосленим пензионерима да део додатног прихода остваре без плаћања пореза.

Поред тога, цене емисија угљен-диоксида у Њемачкој ће порасти са досадашњих 55 евра по тони на распон од 55 до 65 евра, што ће се најдиректније одразити на трошкове горива и гријања домаћинстава.

За потрошаче то значи умјерено, али примјетно поскупљење.

Према процјенама ауто-клуба АДАЦ, цијена бензина у 2026. могла би да порасте за око три цента по литру, док се код дизела очекује нешто мањи раст.

Код гријања се процјењује да би лож-уље могло бити скупље за око три цента по литру, док би гас поскупео за око 0,3 цента по киловат-сату.

(б92)