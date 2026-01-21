Logo
Руска шпијунка у срцу Берлина; Војни врх под истрагом

Б92

21.01.2026

17:37

Руска шпијунка у срцу Берлина; Војни врх под истрагом

Двојица бивших немачких званичника одбране под истрагом су у вези са хапшењем жене њемачко-украјинског поријекла, осумњичене за шпијунажу за Русију, саопштио је данас портпарол њемачког Министарства одбране.

Жена са немачким и украјинским држављанством, под именом Илона В. ухапшена је раније данас у Берлину због сумње да је руском званичнику у амбасади достављала повјерљиве информације, наводи Дојче веле.

Према наводима Министарства, сумња се да је дијелила податке о учесницима високих политичких састанака, прикупљала информације о локацијама производње оружја, тестирањима дронова и испорукама дронова у Украјину, као и да је помагала свом руском контакту да под лажним идентитетом присуствује политичким догађајима у Берлину.

Илона В је такође контактирала бивше запослене у Министарству одбране које је лично познавала како би прикупљала информације. Станови које користе осумњичена и двојица њених наводних саучесника претресени су у савезној покрајини Бранденбург, западној Рајна-Палатинат и у Минхену.

Њемачки медији навели су да су двојица других осумњичених бивши њемачки званичници одбране недавно пензионисани официр и бивши високи цивилни службеник који је раније служио у њемачким оружаним снагама.

Двојица мушкараца осумњичени су да су "открили службене информације осумњиченој посредници која је наводно дјеловала у име руске обавјештајне службе и која је данас ухапшена по налогу истражног судије Савезног суда".

Дојче веле наводи и да није јасно да ли су двојица мушкараца знали да жена наводно шпијунира за Русију и да ли су свјесно прослијеђивали повјерљиве информације страној сили.

(б92)

špijun

Русија

Berlin

Њемачка

