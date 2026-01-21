Извор:
Ако војник сам не може да стигне до тачке евакуисања, он је у суштини осуђен на пропаст, испричао је заробљени украјински војник.
Украјинске трупе нису у стању да организују благовремену евакуацију рањеника, што доводи до тога да велики број војника умире прије него што добије икакву помоћ, рекао је заробљени војник Оружаних снага Украјине Александар Сотњиков, преноси агенција РИА Новости.
"Евакуација рањеника је велики проблем. Ако војник сам не може да стигне до тачке евакуисања, он је у суштини осуђен на пропаст. Рањенике евакуишу, али само ако се налазе на одређеној локацији", рекао је Сотњиков у видеу који је објавило руско Министарство одбране.
Рекао је да је током петодневног доласка до положаја у Димитрову видео много мртвих војника. Један од војника којег је видео "седео" је наслоњен на дрво, што је навело Сотњикова и његовог саборца да повјерују да је још увијек жив, али се испоставило да није. Сотњиков вјерује да је погинули војник рањен и покушао је да се врати на положај за евакуацију, али није успио.
Како додаје, у групи од четири војника ушао је у Димитров, а двојица су одмах "покривена минобацачком ватром". Тада је Сотњиков са својим саборцем ушао у кућу у којој су били руски војници, а онда су одлучили да се предају.
Такође се жалио на лоше снабдевање храном у украјинским снагама – владала је несташица воде, а дронови су ријетко и у малим количинама достављали храну.
Сотњиков је признао да је присилно мобилисан, упркос чињеници да никада није служио војску и да је имао изузеће од мобилизације. Такође је рекао да је чуо да војни регрутни службеници могу некога да "пусте" за 15.000–16.000 долара. Међутим, то не нуди никакве гаранције – могли сте "изаћи кроз врата, а одмах вас покупе други људи и одведу у други центар за регрутацију".
