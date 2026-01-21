На "државу" уписана два српска гробља, капела и црква у Мостару, те црква у Челебићима

Извор:
Општински суд у Мостару уписао у грунтовницу да је "држава" власник два гробља, у Врапчићима са капелом и у Горњим Врапчићима са црквом, те цркве у насељу Челебићи у Коњицу.
У грунт су као друштвено власништво уписани српско православно гробље гробље у Врапчићима познато као Краљевина са капелом у непооредној близини некадашњег Комбината "Ђуро Салај", затим гробље познато као Подворница у Горњим Врапчићима са црквом. Упис је извршио је референт у Општинском суду Мостар Меадин Балавац.
Срби у долини Неретве шокирани и забринути информацијом коју су, како истичу, чули из медија. Све то изазива нелагоду. Појашњавају да је то српска земља, да о томе свједоче гробови преминулих.
Мјештанин Врапчића Драго Антељ рекао је Срни да су његови преци одувијек сахрањивани у гробљу у том мјесту, о чему свједоче споменици од прије 200 година.
"Наши људи су давали земљу, а увијек смо је сматрали нашом и црквеном. Никада се није постављало питање чије је. У том гробљу се сахрањују Антељи, Вучићи, Кузмани, Шањевићи. Никада нисмо могли помислити да се нешто овакво може десити, нисмо забринути само ми већ сав српски народ у долини Неретве", истакао је Антељ.
Људи се, каже, питају шта их сутра чека.
Бранко Миловић, који живи поред гробља у Врапчићима више од 60 година, рекао је Срни да су житељи прије рата куповали земљу да би се проширило гробље Краљевина.
"Овдје су сахрањени људи рођени 1804. године, па до данас. Из медија сам чуо да су нам гробље уписали на `државу`, на основу чега, ништа није јасно. Ово је увијек припадало Црквеној општини", рекао је Миловић.
Он је нагласио да се након овог нико не може осјећати пријатно, ако се нешто узима на овај начин, како ћете бити сигурни у живот и опстанак.
Старјешина Саборне цркве у Мостару, свештеник Душко Којић рекао је Срни да је Српска православна црквена општина Мостар за ову непријатну ситуацију сазнала из медија, те да су одмах ангажовали адвокате.
"Ово нисмо знали, не зато што смо неажурни и не водимо рачуна о својој имовини, већ зато што нико нормалан овако нешто није могао очекивати, јер је то вијековима у власништву и посједу Српске православне црквене општине Мостар", нагласио је свештеник Којић.
Он је навео да је Црква упозната са процесом хармонизације, али напомиње да је по закону требало да буду обавијештени као странка у поступку.
"Никада нас нико није позивао да се изјаснимо нити било шта. Ово све дјелује јако забрињавајуће", упозорио је Којић.
Према његовим ријечима, у Закону о земљишним књигама ФБиХ пише да је Суд дужан да обавијести познато лице које има правни интерес на некретнинама, али Цркву у Мостару нису обавијестили.
"Изгледа да је у 2026. години Црквена општина Мостар непознато лице у Мостару", истакао је Којић.
Свештеник је навео да су сазнали и да је црква у насељу Челебићи у Коњицу, такође, уписана на "државу".
"Ови поступци изазивају нелагоду и неповјерење код људи који живе овдје. Људи страхују да ће се наставити са одузимањем имовине и појединцима и Цркви. Таман када помислимо да нешто иде у бољем працу, погоде нас овакве вијести које нас врате у реалност која није тако добра", рекао је Којић.
Он се ипак нада да ће се ствари ријешити. "Када кренемо у ове поступке видјећемо да ли је у питању нека лоша намјера или административни пропуст", додао је Којић.
Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ саопштио је да је мостарски суд упис "државе" на посјед Српске православне цркве извршио током хармонизације земљишне књиге и катастра за катастарску општину Врапчићи.
У општинском катастру као посједник је уписана Српска православна црквена општина.
С обзиром да је Општински суд у Мостару имао приступ катастарској општинској евиденцији, истичу из Одбора, могао је да утврди да се на наведеној парцели налази православно гробље и да је Српска православна црквена општина уписана као посједник.
Из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ су у поступку утврђивања чињеница и околности, те увидом у евиденције утврдили да је Суд у Мостару на парцели, гдје се налази џамија у Врапчићима, уписао власника Меџлис Исламске заједнице Мостар.
"Упис Меџлиса исламске заједнице Мостар извршен је 28. фебруара 2020. године у поступку хармонизације. Занимљиво је да је упис извршио исти судски службеник који је уписао `државу` као власника српских гробаља и капеле", истакли су из Одбора.
Нагласили су да нико нема ништа против да се Исламска заједница упише гдје је џамија, као и католичка црква гдје је католичка црква, али сматрају да исто правило треба са важи и за СПЦ.
"Уписивати српска православна гробља и српске православне капеле у власништво `држава` очигледно има неки други циљ", нагласили су из Одбора.
Општинском суду Мостар послат је упит по ком основу је урађен упис православних гробаља и цркве на "државу", али у току дана нису одговорили.
