Први одговор Брисела Трампу: Европски парламент суспендовао рад на трговинском споразуму

Извор:
Агенције
21.01.2026
17:31
Коментари:0
Европски парламент одлучио је суспендовати рад на трговинском споразуму Европске уније са САД-ом у знак протеста због захтјева америчког предсједника Доналда Трампа да САД преузме Гренланд, као и пријетњи увођењем царина европским савезницима који се противе том плану.
Парламент ЕУ расправљао је о законодавним приједлозима за укидање многих увозних царина ЕУ-а на америчку робу, што је кључан дио споразума постигнутог у Турнберyју у Шкотској крајем јула, као и о наставку нулте царинске стопе за америчке јастоге, што је првобитно договорено с Трампом 2020. године.
Ти приједлози захтијевају одобрење Европског парламента и влада држава чланица ЕУ-а.
Многи посланици су се жалили да је трговински споразум неуравнотежен, јер ЕУ мора смањити већину увозних царина, док САД задржава општу стопу од 15 посто.
Ипак, раније су били спремни да га прихвате, иако уз одређене услове, попут клаузуле о истеку важења након 18 мјесеци и мјера за реагирање на могуће нагле порасте увоза из САД-а.
Одбор за међународну трговину Европског парламента требао је утврдити свој став гласањем 26. и 27. јануара. Међутим, то је сада одгођено.
Предсједник одбора Бернд Ланге изјавио је на конференцији за новинаре у сриједу да су нове пријетње царинама прекршиле договор из Турнберyја, додајући да ће споразум бити стављен на чекање до даљњег.
Ипак, замрзавање споразума носи ризик да разљути Трампа, што би могло довести до повећања америчких царина. Трампова администрација је такође искључила било какве уступке, попут смањења царина на алкохолна пића или челик, све док споразум не ступи на снагу.
