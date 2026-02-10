Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

Извор:
АТВ
10.02.2026
22:13
Коментари:2
Приватна фирма задужена за пражњење септичких јама, уз директно одобрење Водовода а.д. Бањалука, истовара фекални отпад у стамбеном насељу Кумсале буквално пред кућама грађана, тврде за АТВ мјештами.
Како кажу, у Дунавској улици насеља Лазарево 1 радници фирме по налогу Водовода а.д. Бањалука (што је видљиво и на снимцима које су нам уступили) просипају фекалије у шахт градске канализације која води у ријеку Врбас. На тај начин, поред угрожавања здравља становника, додатно се загађује насеље и ријека у непосредној близини.
Становници насеља су недавно потписивали петицију и предали је Савјету МЗ Лазарево 1, са захтјевом да се ситуација пријави надлежним инспекцијама и да Водовод а.д. Бањалука нареди престанак оваквих поступака.
Међутим, изгледа да се глас грађана не чује.
Хроника
Хорор у БиХ: Васпитачице малтретирале дијете у вртићу?
"Ово траје око годину и по, двије. Писали смо петицију, али одговор никада нисмо добили. Тражено је да се шахт затвори, али ни то није урађено. Возила без обиљежја, без ознака у чијем су власништву, довозе фекалије и истресају овдје. Само кажу да им је Водовод то одобрио. Цијела улица смрди. Узалуд смо скупљали потписе и писали петицију. Ми нисмо центар града али не требамо бити извор заразе", каже огорчени мјештанин Александар Комљеновић.
Упркос бројним упозорењима и петицијама, надлежни органи нису реаговали. Чини се да за Водовод а.д. Бањалука грађани Кумсала нису равноправни.
На видео-снимку који је редакцији достављен види се како грађани питају раднике зашто истоварују фекалије испред њихових кућа, али одговора и даље нема.
Здравље
1 ч0
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Тренутно на програму