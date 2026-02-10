Logo
Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

Извор:

АТВ

10.02.2026

22:13

Коментари:

2
Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана
Фото: Уступљена фотографија

Приватна фирма задужена за пражњење септичких јама, уз директно одобрење Водовода а.д. Бањалука, истовара фекални отпад у стамбеном насељу Кумсале буквално пред кућама грађана, тврде за АТВ мјештами.

Како кажу, у Дунавској улици насеља Лазарево 1 радници фирме по налогу Водовода а.д. Бањалука (што је видљиво и на снимцима које су нам уступили) просипају фекалије у шахт градске канализације која води у ријеку Врбас. На тај начин, поред угрожавања здравља становника, додатно се загађује насеље и ријека у непосредној близини.

Становници насеља су недавно потписивали петицију и предали је Савјету МЗ Лазарево 1, са захтјевом да се ситуација пријави надлежним инспекцијама и да Водовод а.д. Бањалука нареди престанак оваквих поступака.

Међутим, изгледа да се глас грађана не чује.

vrtic

Хроника

Хорор у БиХ: Васпитачице малтретирале дијете у вртићу?

"Ово траје око годину и по, двије. Писали смо петицију, али одговор никада нисмо добили. Тражено је да се шахт затвори, али ни то није урађено. Возила без обиљежја, без ознака у чијем су власништву, довозе фекалије и истресају овдје. Само кажу да им је Водовод то одобрио. Цијела улица смрди. Узалуд смо скупљали потписе и писали петицију. Ми нисмо центар града али не требамо бити извор заразе", каже огорчени мјештанин Александар Комљеновић.

Упркос бројним упозорењима и петицијама, надлежни органи нису реаговали. Чини се да за Водовод а.д. Бањалука грађани Кумсала нису равноправни.

На видео-снимку који је редакцији достављен види се како грађани питају раднике зашто истоварују фекалије испред њихових кућа, али одговора и даље нема.

Бањалука

vodovod

septička jama

Коментари (2)
