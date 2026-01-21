Logo
Министарство пољопривреде: Тврдње Удружења мљекара нису тачне

АТВ

21.01.2026

16:18

Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Тврдње Удружења мљекара Републике Српске да "нема дијалога" и да институције "не реагују" једноставно нису тачне. То је покушај да се притиском преко медија и друштвених мрежа замијени оно што се ради кроз институције, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

- Министарство пољопривреде Републике Српске је 12. јануара 2026. формално реаговало према институцијама БиХ, упутивши званичну иницијативу Министарству спољне трговине и економских односа БиХ да се, у складу са законима и међународним споразумима, размотре заштитне мјере за домаћу производњу млијека - наводи се у саопштењу.

Mlijeko

Друштво

Мљекари траже веће премије

Дакле, како су истакли, Република Српска је урадила и оно што је у њеној надлежности и оно што се мора рјешавати на нивоу БиХ.

- Упркос томе, само седам дана касније, 19. јануара, упућен је званичан позив свим произвођачима, прерађивачима и њиховим удружењима за састанак 26. јануара. Тај позив је добило и Удружење мљекара. Зато је неозбиљно говорити о "недостатку дијалога" док је састанак заказан и документован - нагласили су.

Поручили су да Министарство и Влада Републике Српске не управљају сектором на основу ултиматума, већ на основу закона, тржишта и података.

- Не водимо политику за један интерес, него за укупну пољопривреду Републике Српске.Они који покушавају да преко притисака издејствују привилегије за себе, свјесно игноришу интересе осталих произвођача. Позиви на оставке и пријетње протестима не производе ни један литар млијека. Производе само буку - нагласили су у саопштењу.

Истакли су да се рјешења доносе у институцијама, и то је оно што Република Српска ради - улаже, модернизује, повећава производњу и брани домаће произвођаче тамо гдје има надлежност.

- У посљедњим годинама у мљекарство су уложени милиони марака, производња је расла, фарме су модернизоване и сектор данас стоји знатно јаче него прије. То су чињенице. Министарство остаје отворено за разговор, али неће дозволити да се неистинитим објавама прави слика хаоса и да се урушавају институције Републике Српске које раде свој посао - закључили су у саопштењу.

мљекари

премија за млијеко

Влада Републике Српске

