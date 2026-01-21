Ступило на снагу: Мијењају се услови за исплате накнада родитељима

Аутор:Стеван Лулић
21.01.2026
14:12
Коментари:0
Закон о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, ступио је на снагу.
Министарство породице, омладине и спорта подсјетило је родитеље кориснике новчаног примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце да је измјенама и допунама овог закона које се односе на услове за остваривање права, прописано да је потребно да малољетна дјеца похађају основну школу у Републици Српској или Брчко дистрикту БиХ (и да имају пријављено пребивалиште у Републици Српској или Брчко дистрикту БиХ).
Такође, неопходно је да подносилац захтјева за признавање права на подршку има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске или Брчко дистрикта најмање три године прије подношења захтјева.
Подносилац захтјева не смије бити осуђиван за кривична дјела извршена на штету дјетета или члана своје породице и породичне заједнице, а право се ускраћује постојећим корисницима за које се утврди да постоји кривична одговорност за наведена дјела.
Овим измјенама се уводи обавеза периодичног обнављања доказне документације за остваривање права на новчано примање.
"Обавеза периодичног обнављања документације односи се на: увјерење о пребивалишту у Републици Српској или територији Брчко дистрикта БиХ са ентитетским држављанством Републике Српске за подносиоца захтјева, увјерење о пребивалишту за свако малољетно дијете и потврда да малољетно дијете редовно похађа основну школу у Републици Српској или Брчко Дистрикту БиХ. Ова документација доставља се сваке године у периоду од 1. до 31. октобра, у складу са законом", појашњавају у Министарству.
Напоменули су све кориснике овог права да није потребно документацију достављати раније и да ће их на вријеме обавијестити како би могли да прикупе документацију и доставе је у законом предвиђеном року.
"Измјенама које се односе на разлоге за престанак права прописано је да ће већ признато право престати, односно, да се неће ни признати, уколико се утврди да је дијете корисника права или подносиоца захтјева (због занемаривања, злостављања или неадекватне бриге подносиоца захтјева) корисник неког од права из социјалне заштите, односно да је смјештено у установу социјалне заштите или збринуто у хранитељској породици те да је разлог за престанак права неизвршавање обавезе периодичног обнављања документације", упозоравају у Министарству.
У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, измијењен је и захтјев за признавање права на новчано примање незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, који се налази на веб сајту Министарства породице, омладине и спорта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
