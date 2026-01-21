Преминуо Владо Ђукановић

Извор:
АТВ
21.01.2026
12:04
Коментари:0
Познати српски лингвиста Владо Ђукановић преминуо је у 66. години живота, послије дуже и тешке болести.
Ђукановић је био дугогодишњи аутор више телевизијских и радијских емисија о језику, написао је више књига и уџбеника српског језика, био је један од аутора Речника српског језика САНУ, дугогодишњи сарадник Унеска, и редактор на локализацији за српски Виндоус и друге мајкрософтове апликације, јавља "Н1".
Фудбал
Един Џеко има нови клуб
Владо Ђукановић је био познат по јавним наступима о савременим питањима језика, посебно о нормама, жаргону и утицају страних елемената у српском језику.
Гостовао је као лингвиста у подкастима у којима се говорило о језику, акценту, структури и савременим језичким појавама.
Најновије
Најчитаније
12
50
12
44
12
43
12
40
12
33
Тренутно на програму