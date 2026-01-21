Свега ту може бити: Познати метеоролог објавио прогнозу до краја јануара

Извор:
До четвртка суvо и хладно, затим наоблачење, понегдје киша и отопљење. Снијег само преко 800 метара надморске висине.
Почетком сљедеће седмице захлађење, али је упитна његова снага.
Процеси у фебруару могу бити јако занимљиви, објавио је у прогнози метеоролог којег прати цијела регија Марко Чубрило.
Затим је додао:
"До четвртка суво и хладно уз умјерен, источни вјетар. Јутарњи минимуми од -15 до -7, а у уторак локално и око -20 степени Целзијуса. Током дана полако топлије и у сриједу би се максиму могао кретати од -6 на истоку Србије до око +4 над средишњим дијеловима региона. Од четвртка ће ка нама са Атлантика струјати осјетно топлији и влажнији ваздух те ће уз повећање облачности углавном у приобалним дијеловима уз Јадран бити услова за кишу и снијег преко 900 метара надморске висине. Јутарњи мраз ће знатно ослабити, понегдје и изостати док ће се дневни максимуми кретати од -3 на истоку Србије до +8 над осталим дијелом региона".
Што се тиче дугорочније прогнозе, познати метеоролог аматер Дино Дундић за сам крај јануара предвиђа и те како турбулентно вријеме.
"Дословно свега ту може бити, вријеме ће бити управо онакво какво је и карактеристично за мјесец у који улазимо, превртљиво као и фебруар – превртача. Синоптика над нашим крајевима ће се закомпликовати око датума 26. јануар 2026. Тада би се циклон са Средоземља требала сударити точно над нама с хладном фронтом која би дошла из Сибира. Свашта ту може бити тада”, навео је Дино Дундић, уз напомену да треба пратити те моделе.
