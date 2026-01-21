Српска богатија за 18 беба

Извор:
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, по девет дјевојчица и дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено пет беба, у Добоју и Фочи по четири, у Бијељини и Градишци по двије, а у Источном Сарајеву једна беба.
Двије дјевојчице и три дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју једна дјевојчица и три дјечака, у Фочи три дјевојчице и један дјечак, у Бијељини и Градишци по једна дјевојчица и дјечак, а у Источном Сарајеву једна дјевојчица.
У породилиштима у Требињу, Приједору, Зворнику и Невесињу није било порода.
