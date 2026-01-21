Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Извор:
Телеграф
21.01.2026
Нико Антић (12), ког је напала ајкула на плажи у Сиднеју, жив је у болници али је мождано мртав и вјероватно се никада неће пробудити из коме, рекао је близак члан породице за Daily mail.
Нико је скакао у воду са стене високе шест метара у парку Нилсен у источном предграђу Сиднеја, у недјељу око 16.20 сати када га је напала, како се сумња, ајкула бик.
У нападу су му тешко повријеђене обје ноге, а он је преживио јер је један од његово петоро пријатеља скочио у воду и извукао га на стијене, док је ајкула пливала у близини.
Близак члан породице потврдио је за Daily mail да је Нико и даље жив у болници.
Полиција је такође потврдила да Никово стање остаје непромијењено.
"Још увијек спава, али неће моћи да се врати јер му мозак уопште не реагује", рекао је рођак.
Он је додао да је Нико талентовани спортиста који је увијек тјерао људе да се смију.
"Он је спортиста и увијек успева да измами осмијех на лицима људи", додао је он.
До инцидента је дошло на плажи Шарк у Воклизу, где је дванаестогодишњи дјечак угрижен док је пливао са пријатељима близу популарне стијене за скакање ван ограђеног простора за купање.
Полиција је касније приписала заслуге дјечаковим пријатељима да су му спасили живот скочивши са стијена током напада и одвукавши га назад на обалу.
"Ти поступци су били невјероватно храбри у датим околностима", рекао је надзорник Џозеф Макналти.
Полицајац је у разговору са новинарима у понедјељак рекао да је дјечак изгубио значајну количину крви и да је био без свијести када су стигли болничари.
"Дјечак је изгубио пулс, дошло је до великог губитка крви, а двоструки подвез је зауставио тај ток губитка крви и допринео спасавању његовог живота", рекао је полицајац.
Породични пријатељ Виктор Пинеиро покренуо је кампању на ГоФундМе како би помогао породици да покрије трошкове.
"Ника је у недјељу у луци Сиднеј напала ајкула и задобио је повреде опасне по живот", написао је он, описујући то као "најгори могући исход".
Још једна породична пријатељица, Триш, поделила је линк до прикупљања средстава на Фејсбуку уз поруку: "Срце ме боли".
Трећи породични пријатељ је позвао људе да донирају новац.
"Ово је породица коју познајем и пролазе кроз незамисливо тежак период", поручио је он.
