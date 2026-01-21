Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Извор:
СРНА
21.01.2026
07:58
САД посједују оружје за које остатак свијета не зна, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Имамо оружје за које нико не зна. Можда је боље да не говорим ништа о томе, али имамо веома импресивно оружје", одговорио је Трамп на питање водитеља телевизије "Њуз нејшн" у вези са одређеним "акустичним" оружјем употријебљеним у војној операцији у Венецуели.
Трамп није открио детаље о поменутом оружју.
