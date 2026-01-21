Logo
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Трамп: Америка има оружје за које нико не зна
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

САД посједују оружје за које остатак свијета не зна, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Имамо оружје за које нико не зна. Можда је боље да не говорим ништа о томе, али имамо веома импресивно оружје", одговорио је Трамп на питање водитеља телевизије "Њуз нејшн" у вези са одређеним "акустичним" оружјем употријебљеним у војној операцији у Венецуели.

Трамп није открио детаље о поменутом оружју.

