Logo
Large banner

Одлазак у пекару постаје луксуз: Грађане очекују нова поскупљења

21.01.2026

07:04

Коментари:

0
Хљеб
Фото: pexels

Иако цијене пшенице и брашна у Републици Српској мирују, грађане већ дочекују скупљи хљеб и пекарски производи у појединим пекарама.

Пекари као главне разлоге најављују раст цијена електричне енергије и повећање минималне плате, док из удружења за заштиту потрошача упозоравају да су цијене већ сада превисоке и без адекватне контроле.

Зоран Кос, предсједник Удружења млинара Републике Српске, казао је за "Независне новине" да су цијене пшенице и брашна засад стабилне.

"Цијена брашна у паковању од 25 килограма креће се од 22 до 28 КМ. Када је ријеч о пшеници, домаћа пшеница кошта око 0,4 КМ по килограму, док се увозна пшеница из Мађарске плаћа између 240 и 250 евра по тони", рекао је Кос.

Према његовим ријечима, у наредном периоду могуће су корекције цијена брашна због повећања трошкова електричне енергије, али и раста минималне плате.

Саша Тривић, потпредсједник Удружења уније послодаваца Републике Српске и власник пекарско-сластичарског друштва "Крајина клас", казао је да на цијене пекарских производа значајно утиче раст плата, с обзиром на то да трошкови рада данас учествују са око 35 одсто у укупној цијени пекарских производа.

"Очекујемо раст цијена пекарских производа за око три одсто, али још не знамо шта ће бити с цијеном електричне енергије. Ми смо већ поскупјели један дио производа", рекао је Тривић.

СПЦ

Друштво

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Раденко Пелемиш, предсједник Удружења млинара и пекара регије Бијељина, истиче да се грађани налазе у незавидном положају те да ће пекари настојати да не повећавају цијене основних производа.

"Трудићемо се да не дирамо цијене пекарских производа, барем када је ријеч о хљебу", казао је Пелемиш.

Додао је да ће, уколико успију да акумулирају додатне трошкове, задржати постојеће цијене без корекција.

"За сада је став пекара у нашој регији да се не иде по сваку цијену на поскупљења, али видјећемо како ће се кретати цијене репроматеријала. Мораћемо направити калкулације, а понашаћемо се у складу с оним што математика покаже", нагласио је Пелемиш.

Како је појаснио, цијене хљеба тренутно се крећу од 1,6 до двије КМ, у зависности од врсте и грамаже, док се кифле продају по цијени од 0,2 до 0,7 КМ.

Да сваки раст цијена негативно утиче на потрошаче, који једва састављају крај с крајем, упозорава и Муриса Марић, извршна директорка Удружења за заштиту потрошача ДОН из Приједора.

"За свако ново поскупљење увијек се пронађе неки разлог, било да је ријеч о повећању минималне плате, цијене електричне енергије, воде или горива. Потрошачи практично немају никакву заштиту, јер је слободно формирање цијена довело до тога да нема контроле маржи. Док год не дође до њиховог ограничења, тешко је очекивати стабилност цијена", истакла је Марићева.

Она сматра да су цијене појединих пекарских производа нереалне, те да пекари често покушавају надокнадити губитке искључиво кроз поскупљења.

"Цијене су заиста нереалне, једна кифла кошта колико и векна хљеба, тако да су, реално гледајући, цијене свих пекарских производа превисоке", закључила је Марићева

Подијели:

Тагови:

Пекара

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Друштво

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијен ланац рада на црно у Њемачкој, осуђен и држављанин БиХ

2 ч

0
Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

Фудбал

Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

10 ч

0
Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

Свијет

Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

10 ч

0

Више из рубрике

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Друштво

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

2 ч

0
Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!

Друштво

Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!

11 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати 6. кола (20. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

13 ч

0
Благи пораст рођених беба у Бијељини

Друштво

Благи пораст рођених беба у Бијељини

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner