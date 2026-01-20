Logo
Лото резултати 6. кола (20. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

Извор:

АТВ

20.01.2026

20:10

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 6. кола, које је извучено 20. јануара 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 16, 5, 13, 29, 28, 8, 14 . Лото седмица у износу од 6.500.000 КМ није извучена.

Лото 7/39 резултати, 6. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.500.000 КМ извучени су бројеви:
16, 5, 13, 29, 28, 8, 14.

Три играча су имала погођених шест бројева што им је донијело преко 20.000 КМ.


Лото плус резултати, 6. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.000.000 КМ извучени су бројеви:

28, 21, 6, 20, 33, 19, 31.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 6. коло

Џокер игра у 6. колу износила је 440.000 КМ, извучени су бројеви:

700683

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

