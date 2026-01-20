Лото резултати 6. кола (20. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

Извор:
АТВ
20.01.2026
20:10
Коментари:0
Лото резултати 6. кола, које је извучено 20. јануара 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 16, 5, 13, 29, 28, 8, 14 . Лото седмица у износу од 6.500.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.500.000 КМ извучени су бројеви:
16, 5, 13, 29, 28, 8, 14.
Три играча су имала погођених шест бројева што им је донијело преко 20.000 КМ.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.000.000 КМ извучени су бројеви:
28, 21, 6, 20, 33, 19, 31.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 6. колу износила је 440.000 КМ, извучени су бројеви:
700683
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
Свијет
36 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
51 мин0
Најновије
Најчитаније
20
33
20
10
20
01
19
57
19
52
Тренутно на програму