Празне полице маркета реална пријетња: Дан "Д" 26. јануар

Весна Азић

20.01.2026

19:21

Празне полице маркета реална пријетња: Дан "Д" 26. јануар
Фото: Pexel/Kate Trifo

Регион би могао остати без робе. Камиони и друмски транспорт, жила куцавица привреде, пријети да стане. Превозници из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније кажу ако се правила не промијене, 26. јануара стаје саобраћај, а с њим и ланци снабдијевања који хране тржиште ових земаља.

"Похваљујемо да су представници из Турске подржали наш заједнички наступ. Ни они неће мијењати коридоре из Републике Србије. Очекује се око милион тона роба да буде ланцима снабдијевања. Надамо се да ћемо ријешити тај проблем. Ово је право на рад. Ништа друго.", рекао је Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ.

Ланчани проблеми

Када се прекину ланци испоруке у проблему су и увозник и извозник. У проблему би се могли наћи и произвођачи због недостатка репроматеријала. На удару ће бити и купци из држава чланица ЕУ. Они директно са линије иду према ауто-индустрији Њемачке и Италије. А све то због проблема које превозницима ствара систем који биљежи улазак и излазак превозника.

ГП-Павловића мост-01092025

БиХ

Превозници блокирали четири гранична прелаза и два терминала

"Велики ће проблеми наступити. И није случајно што сам рекао да је ово у интересу привредника и ЕУ, односно ЕУ у цјелини, као и наших привредника овдје. Ако дође до пуцања ланаца, наравно и ми обични корисници ћемо осјетити то на полицама било због недостатка одређених производа, било због цијена одређених производа", каже Зијад Синановић, директор Сектора за транспорт и комуникације Спољнотрговинске коморе БиХ.

Подршка из Србије и Црне Горе

Раме уз раме са превозницима из БиХ стале су колеге из Србије и Црне Горе. Сагласни, истрајни у једном. Одлука 90/180 супротна је правилима Шенгена. Направљен је да се олакша, а не отежа прелазак граница. А њима, како кажу није отежан, њима је забрањен. Управо зато, најављују блокаду, али блокирати неће камионе који превозе лијекове, стоку и муницију.

"Ако они остану упорни и кажу да ми нисмо у праву. Ми нећемо возити у ЕУ. Нама су данас сви камиони у ситуацији да их возе возачи који возе више од 90 дана. Значи ни један возач, не може да уђе у ЕУ, ако се поштују та правила. 10 година возимо, нисмо нас није дирао и сад од једанпут због увођења те контроле која ће бити аутоматска. Сад нас почињу контролисати", каже Неђо Мандић, предсједник Удружења за међународни транспорт Србије.

Путнички саобраћај ће функционисати

"Ми нећемо возити наравно. Наша возила из Удружења блокираће пут. Путнички саобраћај наравно да ће функционисати несметано. Не желимо ни једног грађанина да пореметимо.Става смо да нећемо блокирати превоз животиња, живе стоке, рибе и евентуалног експлозивног материјала.Став је да ћемо ићи са свим колегама из региона. Да ћемо тај превоз држати колико год буде требало, док се нешто не ријеши и док не добијемо нека чврста обећања", каже Славко Пајовић, члан УО Удружења превозника Црне Горе.

Камион-возач

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

Возаче хапсе, депортују и добијају забрану уласка у Шенгенску зону у трајању од два мјесеца до двије године. Поистовјећују их са мигрантима и туристима. Трпе огромне притиске, зато своје право на рад траже и из Сјеверне Македоније.

"Проблем је у цјелокупној економији Западног Балкана. Као некада хоће да нас уништи да стигнемо до дна. Ми тражимо само да почне преговор и да се тражи рјешење, да не буде на штету никоме", каже Биљана Муратовска, генерални секретар македонског транспортног удружења "Макам-Транс".

У читаву проблематику упућена је и Европска комисија. Ситуацију прате, у контакту су кажу са партнерима са Западног Балкана. Правила су јасна, од раније позната. Али, постоји и одређена флексибилност у њиховој примјени:

"Прекогранични радници који често прелазе исте граничне прелазе и радници са локалним дозволама контролишу се насумично и немају обавезу регистрације у улазно-излазном систему . Одлуку о томе хоће ли се вршити насумичне граничне контроле или не доносе државе чланице на спољним границама, а не Комисија".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

