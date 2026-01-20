Додиков предмет ускоро пред Стразбуром

Аутор:Бранка Дакић
20.01.2026
19:03
Коментари:0
Правни тим Милорад Додика припремио је апелацију коју ће наредних дана упутити Европском суду за људска права у Стразбуру, а на пресуду Суда БиХ, којом је Додику изречена казна затвора од годину дана и шест година забране политичког дјеловања. Ако буду судили по правди и објективности, очекујем да овај суд жалбу уважи – рекао је Милорад Додик за АТВ.
"Ако заприме и ако то виде, нема ту другог излаза него да пониште то све, али имајући у виду да се све то политизира и постаје политико тијело, а не судска тијела, не могу да кажем да нешто очекујем са сигурношћу, али је веома важно у мом политичком случају да и ту инстанцу искористимо", рекао је Додик.
До сада се показало да Европски суд за људска права у Стразбуру има необичну праксу када је БиХ у питању, мада када је ријеч о овој апелацији и те како за њих посла има, јер је у судском потупку, како Суда Бих, тако и Уставног суда Бих било доста повреда по основу Европске конвенције о заштити људских права. Прије свега, треба подсјетити да предсједник Републике Српске није осуђен зато што није поштовао закон који је усвојен у парламенту, већ због наметнуте одлуке нелегитимног Кристијана Шмита.
"Мислим да ће Суд прећи преко чињенице и неће расправљати о високом представнику, али зато у образложењу судске пресуде гдје с ене позивате и не заснивате се на доказима, ни на закону који је донио парламент, него појединац који нема овлаштења. О томе би Суд требао да води и те како рачуна. То су веома битни аргументи, које би Суд требало да узме и да уважи ову апелацију", каже Миљкан Пуцар, адвокат.
Тешко је да можемо очекивати да ће се Европски суд за људска права бавити тиме може ли ОХР или не доносити законе и наметати одлуке, али свакако треба скренути пажњу на недемократски начин доношења закона у БиХ, став је правника. Акценат у апелацији која се шаље у Стразбур треба ставити на сразмјере санкција које трпи Милорад Додик, јер му је забрањено обављање јавне функције, а било је и покушаја да му се забрани и да буде предсједник политичке партије.
"Зато би се могло рећи да су све посљедице осуда несразмјерне и да стављају претјеран терет на господина Додика и на његову слободу удруживања. Овдје посебно треба имати на уму да је кривично дјело за које је осуђен господин Додик по својој суштини политичког карактера, а да су осуде за таква дјела увијек осјетљиве са аспекта законитости“, каже Игор Поповић, правник.
Правни тим Милорада Додика одлучио је да правду у Европском суду за људска права потражи након што је Уставни суд БиХ одбио апелације Милорада Додика и тако потврдио пресуду Суда БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
