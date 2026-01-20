Logo
Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

20.01.2026

12:18

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и лидер СНСД-а Милорад Додик присуствују у Бањалуци прослави Јовањдана, крсне славе Његовог високогпреосвештенства митрополита бањалучког Јефрема.

Слави присуствују и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и бискуп бањалучки Жељко Мајић.

Сабор Светог Јована Крститеља - Јовањдан, један од празника посвећених светитељу и пророку који је најавио долазак Спаситеља и крстио га на ријеци Јордан, прославља се данас у свим храмовима Српске православне цркве (СПЦ) и у православним домовима као једна од најчешћих српских слава.

