Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

20.01.2026
12:18
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и лидер СНСД-а Милорад Додик присуствују у Бањалуци прослави Јовањдана, крсне славе Његовог високогпреосвештенства митрополита бањалучког Јефрема.
Слави присуствују и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и бискуп бањалучки Жељко Мајић.
Сабор Светог Јована Крститеља - Јовањдан, један од празника посвећених светитељу и пророку који је најавио долазак Спаситеља и крстио га на ријеци Јордан, прославља се данас у свим храмовима Српске православне цркве (СПЦ) и у православним домовима као једна од најчешћих српских слава.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму