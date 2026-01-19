Тришић Бабић: Нова Влада предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Српску

Извор:
19.01.2026
Нова Влада Републике Српске предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Републику Српску, оцијенила је вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Тришић Бабић је истакла да је избором нове Владе показана институционална снага Републике Српске.
"Нова Влада ће предуприједити сваки покушај из Сарајева са страном управом да угрози Републику Српску", рекла је Тришић Бабић за РТРС.
Према њеним ријечима, стални изазови за институције у Републици Српској су да се очува и сачува Српска.
Оне је истакла да институције Српске реагују чим осјете и најмању могућност да би Република Српска могла бити угрожена.
"Тако смо реаговали када смо били угрожени из Сарајева са пријевременим изборима и прије тога са суђењима, тај план из Сарајева који је зацртан са страном управом. Одлучили смо поново да покажемо институционалну снагу Републике Српске", изјавила је Тришић Бабић.
Сигурна је, како каже, да ће нова Влада, коју предводи премијер Саво Минић, реализовати веома амбициозне циљеве и планове који су зацртани у експозеу.
Истакла је да Република Српска никада није имала бољи положај у међународним односима као што га сада има, те навела како су се промијенили односи са новом америчком администрацијом послије побједе Доналда Трампа и да је отупила оштрица Сједињених Држава према Српској.
"Република Српска жели да гради партнерство са САД и с тим циљем смо започели активности на економском и политичком плану", појаснила је Тришић Бабић.
Она је рекла да је Република Српска без обзира на покушаје из Сарајева да је заустави данас препознат фактор на међународној сцени, без обзира на своју територију и број становника.
Истакла је да се без Републике Српске на овим просторима ништа витално не може одлучити.
Република Српска је, нагласила је, свих ових година пратила шта се дешава у ближем и ширем окружењу и покушавала да држи корак без обзира на све препреке из Сарајева, да буде досљедна својим политикама и циљевима.
"У томе смо успјели", рекла је Тришић Бабић.
Она је подсјетила да је о економској сарадњи са Српском имала први састанак са представницима америчке компаније "Бектел", која је дуго присутна у региону, те нагласила да ће се ти разговори наставити.
"Влада Републике Српске ће направити тимове који ће са њима конкретизовати пројекте", закључила је Тришић Бабић.
