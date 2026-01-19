Logo
Large banner

Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима

Извор:

СРНА

19.01.2026

16:15

Коментари:

0
Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да ће му приоритет у раду бити усвајање измјена и допуна закона о борачким категоријама и наставак помоћи лицима српске националности које прогањају судови за наводно почињене ратне злочине.

Остојић је истакао да би усвајање измјена и допуна Закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца требало да буде и приоритет Владе Републике Српске јер је њиме предвиђено да се 100 милиона КМ из републичког буџета подијели борцима.

Међу приоритете у раду је навео и наставак рада на стамбеном збрињавању борачких категорија, те запошавање 500 дјеце погинулих бораца у овој години.

Остојић је рекао да ће углавном боравити на терену и разговарати са људима како би се сагледали проблеми одређених категорија грађана и појединаца.

Напоменуо је да није страначка личност, те да у политику неће и не жели да се мијеша.

- Мој услов да прихватим ову позицију је био да наставим да се и даље понашам и радим као и до сада - рекао је Остојић новинарима у Бањалуци.

Напоменуо је да је БОРС и раније сматрао да треба да учествује у доношењу кадровског рјешења када је ријеч о ресорном министру, али да је први пут консензусом одлучено да то буде он.

Премијер Републике Српске Саво Минић и министри православне вјероисповијести у новоизабраној Влади Српске положили су данас заклетву у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.

Подијели:

Таг:

Радан Остојић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

Сцена

Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

38 мин

0
Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Хроника

Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

48 мин

0
Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Економија

Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

53 мин

0
Патријарх Порфирије: Данас се испунило што је људски род кроз историју очекивао - Бог се јави!

Република Српска

Патријарх Порфирије: Данас се испунило што је људски род кроз историју очекивао - Бог се јави!

57 мин

0

Више из рубрике

Патријарх Порфирије: Данас се испунило што је људски род кроз историју очекивао - Бог се јави!

Република Српска

Патријарх Порфирије: Данас се испунило што је људски род кроз историју очекивао - Бог се јави!

57 мин

0
Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

Република Српска

Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

1 ч

0
Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

Република Српска

Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

1 ч

4
Жељка Цвијановић на Богојављенској литији

Република Српска

Цвијановић: Са великом радошћу и поносом испратили смо величанствену Литију улицама Бањалуке

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Ана се прекрстила и скочила у воду на Богојављење, а онда хорор: Дјеца вриште док нестаје под ледом

16

45

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

16

35

Данска одговара Трампу, шаљу војску

16

29

Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

16

20

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner