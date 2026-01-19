Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима

Извор:
СРНА
19.01.2026
16:15
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да ће му приоритет у раду бити усвајање измјена и допуна закона о борачким категоријама и наставак помоћи лицима српске националности које прогањају судови за наводно почињене ратне злочине.
Остојић је истакао да би усвајање измјена и допуна Закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца требало да буде и приоритет Владе Републике Српске јер је њиме предвиђено да се 100 милиона КМ из републичког буџета подијели борцима.
Међу приоритете у раду је навео и наставак рада на стамбеном збрињавању борачких категорија, те запошавање 500 дјеце погинулих бораца у овој години.
Остојић је рекао да ће углавном боравити на терену и разговарати са људима како би се сагледали проблеми одређених категорија грађана и појединаца.
Напоменуо је да није страначка личност, те да у политику неће и не жели да се мијеша.
- Мој услов да прихватим ову позицију је био да наставим да се и даље понашам и радим као и до сада - рекао је Остојић новинарима у Бањалуци.
Напоменуо је да је БОРС и раније сматрао да треба да учествује у доношењу кадровског рјешења када је ријеч о ресорном министру, али да је први пут консензусом одлучено да то буде он.
Премијер Републике Српске Саво Минић и министри православне вјероисповијести у новоизабраној Влади Српске положили су данас заклетву у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.
