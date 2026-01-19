Logo
Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

СРНА

19.01.2026

Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

У предузећу "Путеви Републике Српске" у Бањалуци је данас одржан састанак на којем је учесницима презентовано планирано техничко рјешење изградње дионице пута Фоча-Шћепан Поље, укључујући основне елементе трасе, карактеристичне грађевинске радове и опште техничке услове извођења радова, речено је Срни у овом предузећу.

Посебан акценат стављен је на специфичности терена, потребу за усклађивањем радова са постојећим саобраћајем, као и на значај правилног планирања фазности извођења радова и организације градилишта.

Састанак, у оквиру поступка истраживања тржишта, организован је с циљем сагледавања тржишних услова и интересовања потенцијалних извођача прије покретања формалног поступка јавне набавке.

Питања и коментари учесника током састанка пружили су додатни увид у техничке и организационе капацитете потенцијалних извођача, као и у њихово разумијевање обима и сложености пројекта.

Дискусија је показала интересовање тржишта за реализацију пројекта и допринијела бољем сагледавању реалних могућности извођења радова у планираним оквирима.

У наредном периоду очекује се достављање повратних информација од учесника састанка, које ће бити узете у разматрање приликом даљег обликовања тендерске документације, с циљем обезбјеђивања конкурентног, транспарентног и ефикасног поступка набавке.

Поступак истраживања тржишта спроведен је као отворен процес, доступан свим заинтересованим компанијама, без обзира на земљу поријекла.

Информација о одржавању састанка била је објављена на званичном сајту Свјетске банке, чиме је омогућено учешће компанијама из региона и ширег међународног тржишта, уз обезбјеђен једнак приступ свим потенцијалним учесницима.

Putevi Republike Srpske

