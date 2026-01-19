Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

Извор:
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић данас је у Загребу разговарао са премијером Хрватске Андрејем Пленковићем о сарадњи двије земље, са нагласком на европске реформе и енергетску диверзификацију БиХ.
Посебна пажња је посвећена приоритетима даљег дјеловања, уз истицање снажног ангажмана у заштити права и интереса Хрвата као конститутивног народа у БиХ, као и пројектима који се уз подршку Владе Хрватске спроводе у БиХ, посебно на плану привредних иницијатива, као и инфраструктурних, здравствених и образовних улагања, саопштено је из Кабинета замјеника предсједавајућег Дома народа.
Човић је изразио захвалност за континуирану подршку Владе Хрватске у напорима за убрзање европског пута БиХ.
Он је нагласио да Хрвати у БиХ настављају предано радити на очувању политичке стабилности, убрзању реформи и остваривању коначне заштите права и интереса хрватског народа у складу са Уставом БиХ, при чему сарадња са Хрватском има кључну улогу у осигуравању легитимног политичког представљања.
Човић је истакао значај наставка развоја привредне сарадње и стратешких пројеката који доприносе стабилности и напретку становника БиХ, те посебно нагласио пројекат Јужне гасне интерконекције као стратешки интерес.
Пленковић је истакао континуирано залагање хрватске Владе за квалитетнији положај хрватског народа у БиХ, као и за европски пут БиХ.
Он је нагласио потребу убрзања реформи и измјена изборног законодавства ради осигуравања равноправности сва три конститутивна народа у БиХ.
Пленковић је потврдио преданост сарадњи на стратешким пројектима и улагањима у енергетику, саобраћајну повезаност и прекограничне иницијативе које доприносе дугорочној стабилности и привредном развоју БиХ.
Он је рекао да Влада Хрватске наставља подржавати реализацију стратешког пројекта Јужне гасне интерконекције, наведено је у саопштењу.
