Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

Извор:

СРНА

19.01.2026

16:29

Фото: SRNA

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић данас је у Загребу разговарао са премијером Хрватске Андрејем Пленковићем о сарадњи двије земље, са нагласком на европске реформе и енергетску диверзификацију БиХ.

Посебна пажња је посвећена приоритетима даљег дјеловања, уз истицање снажног ангажмана у заштити права и интереса Хрвата као конститутивног народа у БиХ, као и пројектима који се уз подршку Владе Хрватске спроводе у БиХ, посебно на плану привредних иницијатива, као и инфраструктурних, здравствених и образовних улагања, саопштено је из Кабинета замјеника предсједавајућег Дома народа.

Човић је изразио захвалност за континуирану подршку Владе Хрватске у напорима за убрзање европског пута БиХ.

Он је нагласио да Хрвати у БиХ настављају предано радити на очувању политичке стабилности, убрзању реформи и остваривању коначне заштите права и интереса хрватског народа у складу са Уставом БиХ, при чему сарадња са Хрватском има кључну улогу у осигуравању легитимног политичког представљања.

Човић је истакао значај наставка развоја привредне сарадње и стратешких пројеката који доприносе стабилности и напретку становника БиХ, те посебно нагласио пројекат Јужне гасне интерконекције као стратешки интерес.

Пленковић је истакао континуирано залагање хрватске Владе за квалитетнији положај хрватског народа у БиХ, као и за европски пут БиХ.

Он је нагласио потребу убрзања реформи и измјена изборног законодавства ради осигуравања равноправности сва три конститутивна народа у БиХ.

Пленковић је потврдио преданост сарадњи на стратешким пројектима и улагањима у енергетику, саобраћајну повезаност и прекограничне иницијативе које доприносе дугорочној стабилности и привредном развоју БиХ.

Он је рекао да Влада Хрватске наставља подржавати реализацију стратешког пројекта Јужне гасне интерконекције, наведено је у саопштењу.

Тагови:

Андреј Пленковић

Драган Човић

