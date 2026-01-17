Којић; Опозиционари са ОХР-ом покушали произвести кризу у Српској

Извор:
Криза у Републици Српској не постоји, иако су је настојали произвести управо опозиционари у сарадњи са својим савезницима из политичког Сарајева и ОХР-а, изјавио је за Срну посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Коментаришући изјаву Игора Црнатка да СНСД "зна да Бранко Блануша побјеђује" и да је "једино рјешење кризе да нови предсједник Републике Српске одреди мандатара за састав нове владе", Којић је рекао за Срну да се опозиција из Српске, у немогућности да убиједи народ у исправност своје политике, управо ослањала и на Кристијана Шмита, и на суд који је, мимо устава, поступао по закону који је он наметнуо, па и на дигитроне у ЦИК-у.
Он је нагласио да су опозиционари дио ове тако очигледне манипулације којом се настоје онеспособити институције Републике само зато што упорно губе на изборима, али институције Републике Српске су се и до сада успјешно супротстављале тој манипулацији, па ће тако бити и убудуће.
Цвијановић поручила Црнатку: Будите тихи и пристојни
"Да им је до стабилности Републике Српске не би шуровали са њеним непријатељима и као лешинари, први дали кандидата на овим Шмитовим изборима, а да не помињемо сва ова одуговлачења проглашења изборног побједника и малтретирања народа.
Црнадак, очито зна каква ће бити одлука Уставног суда кад прича оно што прича. Сваки правник зна да би тај уставни суд требало прогласити ненадлежним", закључио је Којић.
