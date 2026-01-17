Logo
Цвијановић поручила Црнатку: Будите тихи и пристојни

17.01.2026

19:50

Када је Република Српска проглашавала војну неутралност, ви из опозиције сте звиждали, скакали и дивљали по Народној скупштини, покушавајући то да спријечите, навела је потпредсједница СНСД Жељка Цвијановић на Иксу.

"Што се ове теме тиче, боље да будете тихи и пристојни. Поготово Црнадак", поручила је Цвијановићева.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Нови министри ће донијети нову енергију, чека нас много посла

Овај коментар је услиједио након што је посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Црнадак на Иксу објавио слику Цвијановићеве и команданта НАТО-а са божићног пријема у Сарајеву наводећи да се "не сјећа када је задњи пут видио да се неко некоме толико обрадовао".

Жељка Цвијановић

Игор Црнадак

