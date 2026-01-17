Сутра двије посебне сједнице НСРС

17.01.2026
У Бањалуци ће сутра бити одржана посебна сједница Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића. По окончању ове посебне сједнице, требало би да засједа Колегијум Народне скупштине о одржавању нове сједнице о избору нове владе.
Прва, с почетком у 11 часова на којој ће се посланици изјаснити о оставци предсједника Владе Српске Саве Минића и његовог кабинета.
Херцеговина добија представника у Влади Српске
Одмах потом скупштински колегијум требало би да усагласи и одржавање друге о избору нове, реконструисане Владе коју ће предводити мандатар Саво Минић. У владајућој структури ове потезе сматрају институционалном и уставном заштитом извршне власти Српске, али не и у опозицији. Остају досљедни – спремни власт да критикују, не пропитујући сарајевске закулисне намјере.
Небројени су политички манифести и "удружени сарајевско домицилно-међународни подухвати" да се уруше институције Републике Српске, да Сарајево Бањалуци киднапује ентитетску аутономију, "прекроји" судбину, промијени изборну вољу грађана...
Посљедња припремљена сарајевска "замка" препозната је у све гласнијем оспоравању Владе. Улогу егзекутора "преузео" је крњи Уставни суд који већ годинама не пресуђује по праву и правди већ према политичким инструкцијама.
- Њихова идеја је била да кроз ово обезглаве Републике Српске да ми немамо институције да у години која је пред нама уђемо у систем у којем апсолутно нико не може да доноси било какве одлуке и да покушају да представе овдје некакву кризну ситуацију, земљу случај кад је у питању наша Српска - навео је Младен Илић, посланик у НСРС.
Република Српска је одговорила, уставно законски и институционално, па ће крњи Уставни суд правно беспредметно да рјешава већ ријешену ствар и да „преиспитује“ судбину бивше Владе. Овакав изнуђен маневар, за опозиционе партије прилика је за нове жестоке критике. Али не сарајевског покушаја обезглављивања Српске, већ уобичајено српске владајуће структуре.
"Ова сједница је једно велико понижење Народне скупштине од стране СНСД-а јер је ова странка упорно тврдила да је Влада законита и да је Влада уставна. И што се нас тиче прије свега ћемо тражити одговоре на ова питања", сматра Игор Црнадак из ПДП-а.
Тврде исто владајући и сада. Али већ су искусили накарадност сарајевског правосуђа и кривичног и уставног, у којем је закулисна политика отела мјесто и улогу праву.
Од опозиционих колега подршку и не очекују, јер је изостајала и свих претходних година када год би се о судбини институција Српске у парламентарним клупама одлучивало.
"Умјесто да станемо у заштиту институција Републике Српске један дио људи у опозицији због немогућности да дође на власт путем избора од стране грађана, они желе да их ту неко постави. И зато они у суштину подржавају све ове процесе који долазе из политичког сарајева и дијела међународне заједнице", навео је Дарко Бањац, посланик у НСРС.
Недостатак политичке зрелости и визије, или пак свјесно затварање очију пред перфидним сарајевским ударцима на Републику Српску и њене институције!?
Шта год да је по сриједи српски парламентарни пук је разједињен!
Али то неће нити може спријечити Народну скупштину да извршава своје законодавне надлежности, јасан је Ненад Стевандић.
"Сада када смо ми обиљежили бијелим фигурама прије њих односно нисмо реаговали на њих него одгиграли своју игру видјели сте једну велику кукњаву и најаву неке опструкције, али Скупштина је у пуном уставном капацитету и интегритету и до сада за ове три године никада нису успјели да оспоре, или спријече да скупштина извршава своје уставне задатке", указао је Стевандић.
Правни експерти сматрају да је након политичког "маневра" из Бањалуке депласирано и бесмислено да крњи Уставни суд БиХ уопште разматра апелацију сарајевских посланика о наводној нелегитимности бивше Владе премијера Саве Минића.
Професор Витомир Поповић је јасан, ако тај суд ипак остане досљедан свом плану, одлука или став судија може да буде само декларативне природе, без било каквих правних посљедица.
