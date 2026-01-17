Минић: Нови министри ће донијети нову енергију, чека нас много посла

17.01.2026
18:04
Мандатар за састав Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да избор нове Владе, са пет нових имена, представља континуитет рада и побољшање свих сегмената рада Владе с обзиром да је у овој години предвиђено много инфраструктурних пројеката.
"Експозе сам прилагодио до избора. Договарали смо и започињали пројекте и све ћемо наставити и додатно разрадити. То ћу представити сутра на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске када ћу и представити план и програм рада", рекао је Минић на конференцији за новинаре у сједишту Владе Републике Српске.
Он је истакао да је ријеч о континуитету Владе и мандату који је ова политичка структура добила на изборима 2022. године.
"Имали смо реконструкцију Владе, а предложено је пет нових имена. Мијења се скоро пола Владе. Свакако би дошли у ситуацију да морамо бирати нову Владу. Овим показујемо политичку снагу и моћ да у кратком временском периоду реконструишемо Владу. Не постоји било какав застој у раду и обавезама Владе", поручио је Минић.
Он је истакао да се не кажњава нико, већ се уноси нова енергија и појачавају активности за 2026. годину.
"Иза нас су године пуне изазова, од напада на институције Републике Српске, међународног притиска и унутрашњих проблема у БиХ. Ово је добар и на вријеме планиран процес", поручио је Минић.
Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске
Премијер Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
Тришић Бабић је истакла раније да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.
У Бањалуци ће сутра бити одржана посебна сједница Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.
По окончању ове посебне сједнице, засједаће Колегијум Народне скупштине о одржавању нове сједнице о избору нове владе.
Херцеговина добија представника у Влади Српске
Ријеч је о 19. сазиву Владе Републике Српске.
