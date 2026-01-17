Logo
Шта су по занимању нови министри у Влади Републике Српске?

Извор:

АТВ

17.01.2026

18:38

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Пет нових министара наћи ће се у новом саставу Владе Републике Српске.

Шта су нови министри у Влади Српске по занимању?

Радан Остојић, дипломирани правник и предсједник БОРС-а, је на мјесту министра за рада и борачко-инвалидску заштиту замијенио Данијела Егића.

Драга Мастиловић, професор и доктор историјских наука, долази на мјесто Синише Карана који је обављају функцију министра за научнотехнолошки развој и високо образовање.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Нови министри ће донијети нову енергију, чека нас много посла

Раденко Бубић, привредник и дипломирани инжењер технологије, нови је министар привреде и предузетништва, умјесто Војина Митровића.

Ирена Игњатовић, учитељица и професор разредне наставе, биће нови министар породице, омладине и спорта преузима, а ову функцију до сада је обављала Селма Чабрић.

Нед Пуховац, предузетник и дипломирани економиста, замијенио је Дениса Шулића у Министарству трговине и туризма.

Саво Минић

Република Српска

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

Таг:

Влада Републике Српске

