Шта су по занимању нови министри у Влади Републике Српске?

Пет нових министара наћи ће се у новом саставу Владе Републике Српске.
Радан Остојић, дипломирани правник и предсједник БОРС-а, је на мјесту министра за рада и борачко-инвалидску заштиту замијенио Данијела Егића.
Драга Мастиловић, професор и доктор историјских наука, долази на мјесто Синише Карана који је обављају функцију министра за научнотехнолошки развој и високо образовање.
Раденко Бубић, привредник и дипломирани инжењер технологије, нови је министар привреде и предузетништва, умјесто Војина Митровића.
Ирена Игњатовић, учитељица и професор разредне наставе, биће нови министар породице, омладине и спорта преузима, а ову функцију до сада је обављала Селма Чабрић.
Нед Пуховац, предузетник и дипломирани економиста, замијенио је Дениса Шулића у Министарству трговине и туризма.
