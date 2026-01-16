Logo
Сарајевски објекти пали на тесту заштите од пожара

СРНА

16.01.2026

16:14

Сарајевски објекти пали на тесту заштите од пожара
Фото: Pexels

Инспектори за заштиту од пожара МУП-а Кантона Сарајево у већини контролисаних угоститељских, спортских и објеката културе, као и домовима за старије и немоћне, утврдили су недостатке и наложили њихово отклањање.

Циљане ванредне инспекције извршене су након трагичних посљедица пожара у дискотеци у Сјеверној Македонији и дому за стара лица у Тузли, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

Недостаци који су, између осталих утврђени, јесу непостојање додатних излаза из простора и система активне заштите од пожара, инсталације и опрема који нису испитани да ли одговарају техничким нормативима и стандардима, непостојање процјене угрожености од пожара, планова евакуације и друго.

У току прошле године контролисано је 25 угоститељских објеката - ноћни клубови, дискотеке и барови, осам објеката културе - позоришта, центри за културу и младе, те 10 спортских објеката - спортске дворане, концертне дворане и базени.

Инспектори за заштиту од пожара извршили су инспекцијске надзоре и у 10 домова за старија и немоћна лица на подручју Кантона Сарајево, односно у свим домовима који се налазе у регистру приватних установа социјалне заштите надлежног кантоналног министарства.

Инспектори су донијели 47 рјешења о налагању мјера, а контролним инспекцијским прегледима утврдили су да је 31 субјект надзора отклонио утврђене недостатке.

Остали субјекти су у фази надзора и контролисања, а инспектори прате динамику отклањања утврђених недостатака, те дјелују у складу с тим, наведено је у саопштењу.

Тагови:

пожар

Dom za stara lica

Коментари (0)
