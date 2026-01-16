Сарајевски објекти пали на тесту заштите од пожара

Циљане ванредне инспекције извршене су након трагичних посљедица пожара у дискотеци у Сјеверној Македонији и дому за стара лица у Тузли, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

Недостаци који су, између осталих утврђени, јесу непостојање додатних излаза из простора и система активне заштите од пожара, инсталације и опрема који нису испитани да ли одговарају техничким нормативима и стандардима, непостојање процјене угрожености од пожара, планова евакуације и друго.

У току прошле године контролисано је 25 угоститељских објеката - ноћни клубови, дискотеке и барови, осам објеката културе - позоришта, центри за културу и младе, те 10 спортских објеката - спортске дворане, концертне дворане и базени.

Инспектори за заштиту од пожара извршили су инспекцијске надзоре и у 10 домова за старија и немоћна лица на подручју Кантона Сарајево, односно у свим домовима који се налазе у регистру приватних установа социјалне заштите надлежног кантоналног министарства.

Инспектори су донијели 47 рјешења о налагању мјера, а контролним инспекцијским прегледима утврдили су да је 31 субјект надзора отклонио утврђене недостатке.

Остали субјекти су у фази надзора и контролисања, а инспектори прате динамику отклањања утврђених недостатака, те дјелују у складу с тим, наведено је у саопштењу.