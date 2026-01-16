Улетио на час и почео да боде ученика пред свима

Извор:
Осамнаестогодишњи ученик је хоспитализован у критичном стању након што је избоден ножем у школи у Италији. Инцидент се догодио јутрос после 11:00 часова у стручној школи "Доменико Кјодо" у Ла Специји. Ученици су у и даље шоку, а у међувремену се сазнало шта је претходило овом инциденту.
Како преноси Ил месагеро крвавом нападу претходио је вербални обрачун. Наиме, двојица ученика су се посвађала у тоалету школе. Један од дјечака се потом вратио у учионицу и био је веома узнемирен, према речима његових другова из разреда. У једном тренутку током часа, његов ривал је ушао у учионицу са ножем и напао га, убовши га у ребра. Нападач је, вјерује се, у школу већ стигао наоружан ножем.
Форензичари спроводе истрагу унутар школе и у учионици. У међувремену, настава је обустављена, а многи ученици су позвали своје породице да иду кући. Родитељи дјеце која су у том тренутку била на часу и свједочила ужасу, су разумљиво забринути.
