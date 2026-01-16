Logo
Large banner

Улетио на час и почео да боде ученика пред свима

Извор:

Агенције

16.01.2026

16:04

Коментари:

0
Улетио на час и почео да боде ученика пред свима
Фото: Pixabay

Осамнаестогодишњи ученик је хоспитализован у критичном стању након што је избоден ножем у школи у Италији. Инцидент се догодио јутрос после 11:00 часова у стручној школи "Доменико Кјодо" у Ла Специји. Ученици су у и даље шоку, а у међувремену се сазнало шта је претходило овом инциденту.

Како преноси Ил месагеро крвавом нападу претходио је вербални обрачун. Наиме, двојица ученика су се посвађала у тоалету школе. Један од дјечака се потом вратио у учионицу и био је веома узнемирен, према речима његових другова из разреда. У једном тренутку током часа, његов ривал је ушао у учионицу са ножем и напао га, убовши га у ребра. Нападач је, вјерује се, у школу већ стигао наоружан ножем.

Хулио Иглесијас-16012026

Свијет

Хулио Иглесијас негирао оптужбе о сексуалним нападима

Форензичари спроводе истрагу унутар школе и у учионици. У међувремену, настава је обустављена, а многи ученици су позвали своје породице да иду кући. Родитељи дјеце која су у том тренутку била на часу и свједочила ужасу, су разумљиво забринути.

Подијели:

Тагови:

napad

Школа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хулио Иглесијас шпански пјевач

Свијет

Хулио Иглесијас негирао оптужбе о сексуалним нападима

2 ч

0
Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

Економија

Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

2 ч

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Хроника

Мотоциклиста погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

2 ч

0
Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

Хроника

Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

2 ч

0

Више из рубрике

Хулио Иглесијас шпански пјевач

Свијет

Хулио Иглесијас негирао оптужбе о сексуалним нападима

2 ч

0
Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

Свијет

Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

3 ч

0
Министар спољних послова: Грчка планира да додатно прошири своје територијалне воде

Свијет

Министар спољних послова: Грчка планира да додатно прошири своје територијалне воде

3 ч

0
Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

Свијет

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

30

Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

18

18

Како спријечити зимско опадање косе?

18

16

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

18

04

Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

18

02

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner