Хулио Иглесијас негирао оптужбе о сексуалним нападима

Извор:

СРНА

16.01.2026

16:02

Хулио Иглесијас шпански пјевач
Фото: Tanjug/AP/Carlos Giusti

Шпански пјевач Хулио Иглесијас негирао је као "апсолутно неистините" оптужбе да је сексуално напао двије жене које су радиле у његовим резиденцијама у Доминиканској Републици и на Бахамима.

"Са дубоком тугом одговарам на оптужбе двије особе које су раније радиле у мојој кући. Негирам да сам злостављао, присиљавао или показао непоштовање према било којој жени. Оптужбе су апсолутно лажне и изазивају ми велику тугу", објавио је Иглесијас на "Инстаграму".

Медији од почетка седмице преносе да је Иглесијас сексуално и физички напао двије жене које су радиле у његовим резиденцијама у Доминиканској Републици и на Бахамима између јануара и октобра 2021. године.

Шпански високи суд је 5. јануара примио формалне оптужбе против Иглесијаса, а тужилаштво је објавило да проучава оптужбе.

Пјевач би потенцијално могао да буде изведен пред суд у Мадриду, који може да суди за наводна кривична дјела која су шпански држављани починили у иностранству.

