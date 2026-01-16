Хулио Иглесијас негирао оптужбе о сексуалним нападима

Извор:
СРНА
16.01.2026
16:02
Шпански пјевач Хулио Иглесијас негирао је као "апсолутно неистините" оптужбе да је сексуално напао двије жене које су радиле у његовим резиденцијама у Доминиканској Републици и на Бахамима.
"Са дубоком тугом одговарам на оптужбе двије особе које су раније радиле у мојој кући. Негирам да сам злостављао, присиљавао или показао непоштовање према било којој жени. Оптужбе су апсолутно лажне и изазивају ми велику тугу", објавио је Иглесијас на "Инстаграму".
Медији од почетка седмице преносе да је Иглесијас сексуално и физички напао двије жене које су радиле у његовим резиденцијама у Доминиканској Републици и на Бахамима између јануара и октобра 2021. године.
Шпански високи суд је 5. јануара примио формалне оптужбе против Иглесијаса, а тужилаштво је објавило да проучава оптужбе.
Пјевач би потенцијално могао да буде изведен пред суд у Мадриду, који може да суди за наводна кривична дјела која су шпански држављани починили у иностранству.
