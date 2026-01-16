Министар спољних послова: Грчка планира да додатно прошири своје територијалне воде

16.01.2026
14:45
Коментари:0
Грчка планира да додатно прошири своје територијалне воде, укључујући потенцијално у Егејском мору, изјавио је грчки министар спољних послова Јоргос Герапетритис.
Одговарајући на питања у Парламенту Грчке, Герапетритис је рекао да се очекује даље проширење, упркос пријетњама Турске ратом уколико Атина направи такав корак.
"Данас се наш суверенитет у Егејском мору простире на шест наутичких миља. Као што је то био случај са споразумима са Египтом и Италијом, биће додатних проширења територијалних вода", навео је Герапетритис.
Он није прецизирао о ком дијелу Егејског мора је ријеч.
