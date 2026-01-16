Таксиста затечен у језивом стању! Кости лица му смрскане, полиција покренула потјеру за нападачем!

Извор:
Телеграф
16.01.2026
14:14
Језив напад догодило се јуче у поподневним сатима у Општини Раковица, када је нападнут таксиста М. Б. (34), сазнаје Телеграф.рс.
Према првим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, М. Б. је након што је звјерски нападнут позвао полицију и пријавио напад.
- Несрећни човјек позвао је полицију и пријавио да га је претукао познаник - изјавио је за Телеграф.рс извор близак случају.
Екипа Хитне помоћи је заједно са полицијом дошла на лице мјеста и затекла таксисту у веома лошем стању. Он је одмах превезен у болницу гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде у виду смрсканих костију лица, прелома носа и повреде ноге.
- Таксиста је испричао да га је познаник ударао чиме је стигао, само пуком срећом се није завршило трагично - додао је извор за Телеграф.рс.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а у току је и интензивна потрага за нападачем. Тренутно се прегледају снимци са надзорних камера у близини како би се ушло у траг нападачу.
Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво.
