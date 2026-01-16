Logo
Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

Извор:

АТВ

16.01.2026

10:44

Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору
Фото: Facebook

Приједорска полиција идентификовала је и ухапсила возача З.Ј. из Приједора који је оштетио полубраник на пружном прелазу у том граду.

Из ПУ Приједор саопштено је да су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор ухапсили 14. јануара поменутог возача, јер је истог дана око 18.10 изазвао саобраћајну несрећу на пружном прелазу.

-Наведени возач је управљајући нерегистрованим возилом, под дејством алкохола и без важеће возачке дозволе, проузроковао саобраћајну несрећу са материјалном штетом, на начин да се није зауставио пред пружним прелазом, иако је уређај за затварање саобраћаја-полубраник био спуштен – наведено је из ПУ Приједор.

Како су додали, због почињених више прекршаја по Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, против З.Ј. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка.

