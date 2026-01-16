Logo
Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

Извор:

Телеграф

16.01.2026

08:31

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде
Фото: screenshot / X

Тихомир Крстић(44) сијао је страх на Новом Београду, а док се храбра бака С. Ћ. (67) код куће опоравља од језивих рана, свједоци су пред тужиоцем открили тренутке ужаса: "Пријетио је да има пиштољ док је прескакао повријеђену жену!"

У Вишем јавном тужилаштву у Београду су саслушани први, кључни свједоци напада који је заледио Србију.

Двојица станара зграде у Блоку 37, који су непосредно након напада очи у очи стали пред монструма, потврдили су да је Тихомир Крстић човјек који је 27. децембра покушао да убије њихову комшиницу наочиглед њеног унука.

"ОТВАРАЈТЕ ВРАТА, ПОБИЋУ ВАС!"

Свједоци су описали драматичне секунде које су услиједиле након што је Крстић зарио нож у несрећну жену. Чувши галаму, изашли су у ходник, не знајући да се испред њихових врата управо одиграо покушај убиства.

"Затекли су комшиницу на земљи и мушкарца ког тада нису познавали. Он им се дрско и агресивно обратио ријечима: "Отварајте врата, имам пиштољ, побићу вас!". У том тренутку нису видјели крв, нити су знали да је њихова комшиница тешко повријеђена. Тек када је он побјегао из зграде, схватили су да жена лежи у локви крви," открива извор близак истрази.

ЖИВОТ ЗА 2.000 ДИНАРА И МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН

Истрага је открила поражавајућу и бизарну истину о мотиву овог зверског чина. Крстић, који је баку и дијете пратио из паркића, напао је жену с леђа само да би јој отео ташну. Унутра је пронашао суму од које се сваком нормалном човјеку окреће утроба - свега 2.000 динара и стари мобилни телефон! За тај "плијен", био је спреман да уништи једну породицу и убије жену пред дјететом.

ПРЕДАТОР КОЈИ ЈЕ "ГЛУМИО ЏЕНТЛМЕНА"

Сигурносне камере забиљежиле су сав хорор овог догађаја. На снимцима се види како Крстић улази у зграду, кратко разговара са жртвом и чак је пропушта да прође прва уз степенице, глумећи љубазног комшију. Чим му је окренула леђа, потегао је нож и почео бесомучно да је убада. Од силине напада и трзања торбе, бака је пала низ степенице, задобивши тешке преломе.

ЈЕЗИВО ПРИЗНАЊЕ

Након 24 сата скривања, полиција је Крстића "дигла" у изнајмљеном стану у Раковици. Приликом хапшења, вишеструки повратник, који је у свом досијеу имао најмање седам осуда и који је тек два мјесеца раније изашао из Забеле, био је застрашујуће хладан.

На питање зашто је то урадио, полицајцима је рекао:

"Ја сам ХИВ позитиван и наркоман, мени је свеједно, ја немам шта да изгубим!"

ХРАБРА БАКА ПУШТЕНА НА КУЋНО ЛИЈЕЧЕЊЕ

Иако је у Ургентни центар примљена са четири убодне ране, неколико прелома и тешким повредама, С. Ћ. је показала надљудску снагу. Према најновијим незваничним информацијама, она се успјешно опоравља и коначно је пуштена на кућно лијечење. Ипак, траума коју је преживио њен трогодишњи унук, који је гледао како му касапе баку, остаће као вјечни ожиљак на души ове породице.

ШТА ДАЉЕ?

Тихомиру Крстићу је одређен притвор до 30 дана. Он се терети се за Тешко убиство у покушају, а с обзиром на то да је повратник, прети му вишедеценијска робија.

(Телеграф)

