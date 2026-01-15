Потресна исповијест брутално претучене Дејане: Не видим на једно око, сањам га сваке ноћи

Извор:
Информер
15.01.2026
22:03
Коментари:0
Дејана Ћ. (22) жртва је бруталног насиља које се догодило 25. октобра прошле године у једном угоститељском објекту у Беранама у ком је радила. Суђење у току, а Дејана се са својом сестром огласила за емисију Црна хроника и испричала је са чиме се суочава након што је гост кафића претукао.
"Не осећам се безбједно јер пред прво суђење, прво је њу пратио човјек, онда нам дошао испред куће ноћ пред суђења и рекао ми пази шта ћеш рећи сутра на суђењу, ми знамо гдје си, ниси нам уопште побјегла, ту си и даље. Никоме се нисам обратила за помоћ јер нам раније нису помагали када смо се обраћали. Испричала сам ово на суду и касније сам морала да пријавим, Анђела и ја смо дале изјаву", каже Дејана.
Дејана Ћ. додаје да су га на суђењу полицајци провели поред њих, а она је морала да изађе са суђења како би он дао изјаву:
"Када је дао изјаву ја сам се вратила и требало је да кажем шта имам. Ни у једном тренутку се није извинио, само иде на своју причу, да он није добро, да није попио терапију, да се не сећа да ме ударао али да уколико имам повреде, онда јесте", каже она.
Жртва насиља поново је испричала дешавања тог дана:
Свијет
Након упозорења Трампа: Иран отказао 800 погубљења
"Тог дана ме је звао и константно су ми стизали захтијеви за поруку. Јавила сам се и он ме питао "да ли и даље радиш код тог клошара"? Ја сам рекла да, он ме питао да ли сам у смени и рекла сам да нисам јер се драо, шизофренично је викао. Рекао је "видјећеш шта ћу ти урадити сутра кад дођем испред хотела". Ја сам рекла добро и позвала сестру Анђелу и испричала шта се десило, прије тога је њу узнемиравао. Она ми је рекла да не обраћам пажњу. Газда је рекао да ће доћи за 10 минута, али није дошао", каже Дејана.
Њена сестра Анђела каже да је и њу позвао то вече, а када је легла да спава, пробудио је позив газде који јој је рекао да је тај мушкарац пребио Дејану.
"Очекивала сам да је у питању шамар или два. Отишла сам у болницу, тамо није био газда, а онда ми је једна жена рекла да ушивају неку девојку. Видјела сам Дејану и онесвијестила сам се. Она је дошла себи касније, ја сам почела да се дерем и плачем. Инспектор је почео да се дере на њу и пита је ко је то урадио, она је рекла да не зна. Драо се на њу "кога штитиш" и ја сам се посвађала са инспектором. Отишле смо у полицију да дамо изјаве а ја сам послала снимак инспектору. Он је био у бјегству. Нису га привели пар дана, а он је дошао на кућу после два дана. Она је спавала, рекла ми је да јој неко сија лампом у прозор и покушава да отвори врата. Видјела га је кроз прозор, друг је дошао по њу и отишли у полицију да то пријавимо, али ништа нису урадили", каже Анђела.
Анђела додаје да им сигурна женска кућа у Подгорици није помогла, али сигурна женска кућа у Никшићу јесте, и додаје да је тада и насилник приведен.
Власник локала није се појавио као сведок ни на једном од суђења, а ове дјевојке истичу да је и подршка околине била мала:
"Највећа подршка су нам биле жене које је такође нападао јер га се овде сви боје. Од полиције и тужилаштва нисмо добили подршку. Када смо све пустиле у јавност онда је случај почео да се рјешава. Полиција га је пустила да оде када га је први пут срела. Он је сумњичен и за отмицу. Када дођемо на суд, он пита судију да ли може нешто да нас пита и онда нас пита да ли смо биле на месту гдје синоћ јесмо биле, њему неко јавља сваки наш корак иако је у затвору. Има један човјек који нас прати непрестано а дружи се са њим", каже Дејана.
"Не видим на једно око, скачем из сна по 5 пута јер га сањам. Сањам га ноћима за редом. Имам страх да приђем човјеку, страх је баш велики. Имам Анђелу уз себе и ми пролазимо кроз све", каже Дејана.
Анђела истиче да су раније биле комуникативне и дружељубиве, а сада се њихова природа промијенила и постала затворенија и одбојнија.
Друштво
Грађани на удару: Преваранти вребају на популарној платформи за продају
"Више ме боле душевне посљедице него физичке. Када видим насилан видео станем и размислим, зашто је баш мени то урадио", каже Дејана.
Анђела каже да и дан данас криви себе зато што то вече није била уз своју сестру, већ је спавала, преноси Информер.
Свијет
26 мин0
Друштво
26 мин0
Република Српска
32 мин0
Занимљивости
43 мин0
Најновије
Најчитаније
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Тренутно на програму