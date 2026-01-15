Грађани на удару: Преваранти вребају на популарној платформи за продају

15.01.2026
Грађанима Босне и Херцеговине који постављају и обнављају огласе на платформи OLX стижу такозване “фишинг” поруке у којима се од њих тражи да пошаљу поруку на Вибер, након чега им непознате особе преузимају број телефона.
Када је кренуо да обнови оглас на платформи OLX, Алем Карамешић из Сарајева је добио поруку на Вибер с питањем “да ли је то он, како би се спријечиле злоупотребе”.
У поруци је наведено да ће му послати СМС и да у случају ако не добије пошаље знак плус (+) на Вибер број с којег су га контактирали.
Када је видио да нема СМС поруке, послао је знак плус на Вибер и добио поруку у којој се наводи да ће добити позив с броја на који се не мора јавити, него да ископира задњих шест цифара и пошаље им.
“Зазвони ми телефон, ја укинем, ископирам задњих шест цифара и пошаљем на тај Вибер број – и тада је проблем настао. Раја ми пише: ‘Шта си ово број промијенио?’ Онда одем у фирми у нашу ИТ подршку и они ми врате број, а шта је с бројем прикаченим на моје име, не знам. Углавном, ја сам звао OLX, они су упознати с овим и не могу, кажу, ништа радити”, прича Карамешић за Детектор.
Из компаније OLX за Детектор кажу како ово није проблем који се веже само за ову платформу.
“То је проблем који скенери имају с Вибер. Овдје се ради о више проблема. OLX кориснике свакодневно упозоравамо, кроз разне канале – Вибер, поруке, banner, блог чланци – да никада у комуникацији не одлазе с платформе јер ми даље немамо контролу да их заштитимо”, наводи Аида Раонић из компаније OLX.
Из ове компаније су на својој web страници дали више упута како се заштитити од ових напада, гдје сугеришу, између осталог, да се увијек провјери број с којег су добили поруку.
Одјељење за борбу против компјутерског криминала Федералне управе полиције (ФУП) до сада није запримало пријаве за ову врсту преваре иако су им познате. Појашњавају како је посљедица овог фишинг напада преузимање Вибер налога, након чега нападачи често настављају злоупотребу тако што шаљу исте или сличне фишинг поруке контактима жртве, траже новац или податке, користе налог за даљње преваре.
“Ово представља класичан примјер социјалног инжењеринга, гдје се жртва доводи у заблуду да сама добровољно унесе сигурносни код, не знајући да тиме компромитује властити налог. С обзиром на карактер конкретног извршења кривичног дјела, ради се о стандардном облику социјалног инжењеринга, који не захтијева провођење сложеног криминалистичког истраживања нити примјену специјалних знања из области високо-технолошког криминала”, појашњавају из ФУП-а.
Сајбер стручњакиња Фернала Сејмен-Бањац, извршна директор компаније ДИСТИ и предсједница организације Women4Cyber, појашњава како је у овом случају ријеч о софистицираним cyber нападима путем фишинг порука. Фишинг поруке су преваре којима нападачи покушавају да наведу кориснике да кликну на лажни линк и оставе шифри, број картице, јединствени матични број и слично.
“Неко фактички сједи и посматра страницу, гледа када ће се појавити неки нови оглас. Када се појави, онда се јавља с том поруком. Зна да би у том тренутку било логично да добијете једну такву поруку. Али је нисте добили од OLX-a – ту је његова грешка јер није провјерио од кога је добио поруку. Они рачунају да се вама жури, да хоћете нешто да објавите брзо, да хоћете потврду да сте то ријешили. Иначе фишинг поруке управо то и раде, покушавају искористити вријеме када вам се жури и паника је”, објашњава Сејмен-Бањац.
Према њеном мишљењу, најбољи начин да се заштитимо јесте тако што ћемо бити на опрезу, сваку поруку пажљиво прочитати и провјерити с којег броја је дошла. То може бити мало досадно, додаје наша саговорница, али је најбољи начин да се заштитимо јер не постоји систем који нас штити од свега.
Из Федералне управе полиције наводе како су у претходном периоду провели обуку и стручно оспособљавање полицијских службеника кантоналних МУП-ова у области поступања по предметима који се односе на online преваре и злоупотребе комуникацијских платформи. Кроз наведену обуку, наводе, службеници кантоналних МУП-ова су стекли довољна практична и теоријска знања за препознавање, документовање и обраду оваквих видова превара, преноси Боснаинфо.
