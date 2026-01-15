Снимио чудно створење на вратима: ''Видио сам ову сподобу''

Извор:
Телеграф
15.01.2026
21:28
Друштвена платформа Reddit је мјесто на којем се могу видјети најразличитије ствари, а тренутно је велики број корисника окупиран снимком који стиже из Британије.
"Видио сам ову сподобу на сјеверозападу земље. Уопште ми се не допада начин на који се креће. Каква је ово наказа и треба ли да се бојим?", написао је аутор објаве и изазвао лавину коментара.
"Ако је сегментирана, ријеч је о пијавици. Ако није, вјероватно је пљоснати црв и треба га убити. Постоје врсте које се могу подијелити на два дијела и наставити да живе", написао је један корисник.
"То је пљоснати црв. Не могу да кажем о којој је тачно врсти ријеч. Убијеш га и прегледаш ћошкове, нарочито ако у близини има кућних љубимаца или дјеце", поручује други.
"Пљоснате црве је потребно спалити како би се заиста уништили. Сјечење их може умножити, а ни гажење није ништа ефикасније", сматра трећи коментатор.
"То је пљоснати црв, грабљивац који лови кишне глисте и други плијен. У овом тренутку одваја се од свог клона. Ови црви лове ноћу, али сами по себи нису штетни нити представљају пријетњу људима или кућним љубимцима, ако их само посматрате. Ако га пресјечеш, добићеш два. Игнориши га или, ако је потребно, покупи помоћу чаше и картона. Не дирај га рукама и однеси га на неко забачено мјесто", написао је четврти, преноси Телеграф.
