Logo
Large banner

Снимио чудно створење на вратима: ''Видио сам ову сподобу''

Извор:

Телеграф

15.01.2026

21:28

Коментари:

0
Снимио чудно створење на вратима: ''Видио сам ову сподобу''
Фото: Screenshot/Video/Reddit

Друштвена платформа Reddit је мјесто на којем се могу вид‌јети најразличитије ствари, а тренутно је велики број корисника окупиран снимком који стиже из Британије.

"Видио сам ову сподобу на сјеверозападу земље. Уопште ми се не допада начин на који се креће. Каква је ово наказа и треба ли да се бојим?", написао је аутор објаве и изазвао лавину коментара.

Шта кажу корисници?

"Ако је сегментирана, ријеч је о пијавици. Ако није, вјероватно је пљоснати црв и треба га убити. Постоје врсте које се могу подијелити на два дијела и наставити да живе", написао је један корисник.

"То је пљоснати црв. Не могу да кажем о којој је тачно врсти ријеч. Убијеш га и прегледаш ћошкове, нарочито ако у близини има кућних љубимаца или д‌јеце", поручује други.

"Пљоснате црве је потребно спалити како би се заиста уништили. Сјечење их може умножити, а ни гажење није ништа ефикасније", сматра трећи коментатор.

Срећа радост

Занимљивости

Који сте цвијет по хороскопском знаку?

"То је пљоснати црв, грабљивац који лови кишне глисте и други плијен. У овом тренутку одваја се од свог клона. Ови црви лове ноћу, али сами по себи нису штетни нити представљају пријетњу људима или кућним љубимцима, ако их само посматрате. Ако га пресјечеш, добићеш два. Игнориши га или, ако је потребно, покупи помоћу чаше и картона. Не дирај га рукама и однеси га на неко забачено мјесто", написао је четврти, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

pijavica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Који сте цвијет по хороскопском знаку?

Занимљивости

Који сте цвијет по хороскопском знаку?

1 ч

0
Ова 4 знака привлаче новац као магнет

Занимљивости

Ова 4 знака привлаче новац као магнет

6 ч

0
Астролози тврде: Ово је најпроблематичнији хороскопски знак

Занимљивости

Астролози тврде: Ово је најпроблематичнији хороскопски знак

7 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 22. јануара

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Централне вијести, 15.01.2026.

22

03

Потресна исповијест брутално претучене Дејане: Не видим на једно око, сањам га сваке ноћи

22

02

Ово је прави суперзачин: Одличан за срце, мозак и расположење

21

45

Грађани на удару: Преваранти вребају на популарној платформи за продају

21

45

Након упозорења Трампа: Иран отказао 800 погубљења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner