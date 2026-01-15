Астролози тврде: Ово је најпроблематичнији хороскопски знак

Извор:
Кад се поведе расправа о хороскопу, једно питање редовно запали коментаре: који је знак "најпроблематичнији"? Иако астрологија не познаје званичну титулу за најтежег међу знаковима, у пракси се најчешће спомиње један знак - Шкорпија.
Разлог је једноставан, Шкорпији се приписује знак интензитета, крајности и снажних емоција. У односима ријетко иде "напола", а управо та дубина код многих оставља утисак да је ријеч о знаку с којим није увијек лако.
Астроложи и љубитељи хороскопа Шкорпијена често повезују с посесивношћу, љубомором и потребом за контролом, као и с чињеницом да тешко заборавља повреде. У лошијој верзији, кажу, то се може претворити у емоционалне игре, тестирања партнера и дуготрајно "замрзавање" односа након сукоба, преноси Индекс.
Постоји и друга страна приче: исти тај интензитет у зрелијој варијанти сматра се Шкорпијином предношћу. Тада се наглашава њена лојалност, емоционална интелигенција и способност да проблеме не гура под тепих, него да иде до краја, до сржи. Укратко, оно што једне умара и плаши, друге привлачи јер доноси осјећај дубине и озбиљности.
У расправама се, осим Шкорпије, као "тешки" знакови неријетко спомињу и Близанци (због промјењивости), Јарац (због дистанце и хладнијег приступа емоцијама) те Ован (због импулсивности и кратког фитиља). Ипак, у таквим успоредбама увијек вриједи иста напомена: проблем није знак, него начин на који особа живи његове особине.
Закључно, ако тражите знак који најчешће добија етикету "најпроблематичнијег", Шкорпија се најчешће нађе на врху листе.
