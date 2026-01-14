Logo
Large banner

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Извор:

Супержена

14.01.2026

21:51

Коментари:

0
Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

У свакодневном животу често примјећујемо људе који стално одгађају обавезе, избјегавају одговорност или проналазе изговоре за ствари које морају да ураде.

Према астрологији, такво понашање понекад се повезује с одређеним особинама које су наглашене код неких знакова.

Иако се љеност може појавити код сваког појединца, неки хороскопски знакови склонији су пасивности и избјегавању напора.

Уместо акције, радије бирају одмор или чекање да се ствари саме реше. Астрологија тврди да се такви обрасци посебно истичу код ова три хороскопска знака.

Бик

Људи рођени у знаку Бика познати су по љубави према удобности и рутини, што их често чини лењивцима. Када процене да им нека обавеза не доноси корист или задовољство, лако је стављају на чекање. Не воле да журе ни притисак, па радије бирају спорији темпо, чак и кад то значи одгађање одговорности.

Ако им је пријатно, тешко ћете их мотивисати на додатни труд. Најактивнији су тек када су сигурни да ће им се уложени напор исплатити.

Рибе

Рибе често беже од стварности у свој свет маште, због чега обавезе знају да падну у други план. Људи рођени у овом знаку тешко се носе с притиском и захтевима свакодневице, па их радо избјегавају. Умјесто конкретних задатака, радије бирају сањарење, одмор или повлачење.

Често чекају инспирацију или "прави тренутак" који никако да дође. Због тога могу да дјелују пасивно и незаинтересовано за одговорности које их окружују.

Лав

Иако воле да буду у центру пажње, Лавови умеју да избегавају обавезе које им нису довољно занимљиве. Људи рођени у овом знаку тешко проналазе мотивацију за задатке који не хране њихов его или им не доносе признање. Ако нешто сматрају досадним или испод свог нивоа, препуштају посао другима.

Радије ће да чекају да неко други преузме иницијативу него да се сами ангажују. Њихова лењост најчешће се види управо у свакодневним, рутинским обавезама, преноси Супержена.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

54 мин

0
Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

Република Српска

Ђокић: Република Српска за унапређење здравственог система

57 мин

1
НИС започиње изградњу соларне електране

Србија

НИС започиње изградњу соларне електране

51 мин

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Свијет

Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

58 мин

0

Више из рубрике

Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

Занимљивости

Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

2 ч

0
Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

Занимљивости

Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

2 ч

0
Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

Занимљивости

Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

6 ч

0
Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

Занимљивости

Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner