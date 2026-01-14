Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Извор:
Супержена
14.01.2026
21:51
У свакодневном животу често примјећујемо људе који стално одгађају обавезе, избјегавају одговорност или проналазе изговоре за ствари које морају да ураде.
Према астрологији, такво понашање понекад се повезује с одређеним особинама које су наглашене код неких знакова.
Иако се љеност може појавити код сваког појединца, неки хороскопски знакови склонији су пасивности и избјегавању напора.
Уместо акције, радије бирају одмор или чекање да се ствари саме реше. Астрологија тврди да се такви обрасци посебно истичу код ова три хороскопска знака.
Људи рођени у знаку Бика познати су по љубави према удобности и рутини, што их често чини лењивцима. Када процене да им нека обавеза не доноси корист или задовољство, лако је стављају на чекање. Не воле да журе ни притисак, па радије бирају спорији темпо, чак и кад то значи одгађање одговорности.
Ако им је пријатно, тешко ћете их мотивисати на додатни труд. Најактивнији су тек када су сигурни да ће им се уложени напор исплатити.
Рибе често беже од стварности у свој свет маште, због чега обавезе знају да падну у други план. Људи рођени у овом знаку тешко се носе с притиском и захтевима свакодневице, па их радо избјегавају. Умјесто конкретних задатака, радије бирају сањарење, одмор или повлачење.
Често чекају инспирацију или "прави тренутак" који никако да дође. Због тога могу да дјелују пасивно и незаинтересовано за одговорности које их окружују.
Иако воле да буду у центру пажње, Лавови умеју да избегавају обавезе које им нису довољно занимљиве. Људи рођени у овом знаку тешко проналазе мотивацију за задатке који не хране њихов его или им не доносе признање. Ако нешто сматрају досадним или испод свог нивоа, препуштају посао другима.
Радије ће да чекају да неко други преузме иницијативу него да се сами ангажују. Њихова лењост најчешће се види управо у свакодневним, рутинским обавезама, преноси Супержена.
