Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

14.01.2026

21:39

Коментари:

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом
Фото: Tanjug/AP

Америчка војска је спремна да изврши наређења предсједника САД Доналда Трампа у вези са Гренландом у било ком тренутку када се за то укаже потреба, изјавио је портпарол Министарства рата САД Кингсли Вилсон за Спутњик.

Пентагон још није донио никакве одлуке о промјени нивоа борбене готовости америчких снага на Гренланду, додао је Вилсон.

stejt department sc yt

Свијет

Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп затражио је раније од Данске да се одмах повуче са Гренланда.

Амерички конгресмен Тед Лију (демократа) позвао је 11. јануара војску земље да не послуша Трампова наређења о нападу на Гренланд уколико амерички лидер одлучи да то учини. Дански министар одбране Троелс Лунд Поулсен објавио је да ће Данска наставити да повећава присуство својих трупа на острву и позивати на јачање снага НАТО-а на Арктику.

Подијели:

Тагови:

Пентагон

Grenland

Коментари (0)
