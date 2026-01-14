Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

14.01.2026
Америчка војска је спремна да изврши наређења предсједника САД Доналда Трампа у вези са Гренландом у било ком тренутку када се за то укаже потреба, изјавио је портпарол Министарства рата САД Кингсли Вилсон за Спутњик.
Пентагон још није донио никакве одлуке о промјени нивоа борбене готовости америчких снага на Гренланду, додао је Вилсон.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп затражио је раније од Данске да се одмах повуче са Гренланда.
Амерички конгресмен Тед Лију (демократа) позвао је 11. јануара војску земље да не послуша Трампова наређења о нападу на Гренланд уколико амерички лидер одлучи да то учини. Дански министар одбране Троелс Лунд Поулсен објавио је да ће Данска наставити да повећава присуство својих трупа на острву и позивати на јачање снага НАТО-а на Арктику.
