Џеко у Жељезничару?

Извор:

Аваз

16.01.2026

10:16

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Фото: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Фудбалски клуб Жељезничар огласио се званичним саопштењем у којем је потврдио да је одржан састанак с Едином Џеко.

Како наводе из клуба с Грбавице, током састанка разговарано је о будућим плановима и стратешком развоју ФК Жељезничар, као и о потенцијалним облицима сарадње с Едином Џеком. Детаљи разговора за сада нису објављени, али из клуба поручују да ће јавност и навијачи бити правовремено и транспарентно информисани о свим даљњим корацима.

“Фудбалски клуб Жељезничар ће своје навијаче правовремено и транспарентно информисати о свим даљњим дешавањима”, саопштено је из клуба.

Из Жељезничара су се овом приликом обратили и представницима медија, позивајући их да прије објаве провјере све информације везане за клуб, наглашавајући важност тачног, одговорног и вјеродостојног информисања јавности.

Састанак с Едином Џеком изазвао је велику пажњу навијача “Плавих”, а у наредном периоду остаје да се види да ли ће разговори резултирати конкретном сарадњом и у којем облику – спортском, савјетодавном или кроз шири развојни ангажман у клубу.

