Џеко у Жељезничару?

Извор:
Аваз
16.01.2026
10:16
Коментари:0
Фудбалски клуб Жељезничар огласио се званичним саопштењем у којем је потврдио да је одржан састанак с Едином Џеко.
Како наводе из клуба с Грбавице, током састанка разговарано је о будућим плановима и стратешком развоју ФК Жељезничар, као и о потенцијалним облицима сарадње с Едином Џеком. Детаљи разговора за сада нису објављени, али из клуба поручују да ће јавност и навијачи бити правовремено и транспарентно информисани о свим даљњим корацима.
“Фудбалски клуб Жељезничар ће своје навијаче правовремено и транспарентно информисати о свим даљњим дешавањима”, саопштено је из клуба.
Из Жељезничара су се овом приликом обратили и представницима медија, позивајући их да прије објаве провјере све информације везане за клуб, наглашавајући важност тачног, одговорног и вјеродостојног информисања јавности.
Састанак с Едином Џеком изазвао је велику пажњу навијача “Плавих”, а у наредном периоду остаје да се види да ли ће разговори резултирати конкретном сарадњом и у којем облику – спортском, савјетодавном или кроз шири развојни ангажман у клубу.
Економија
2 ч2
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
07
11
59
11
55
11
53
Тренутно на програму