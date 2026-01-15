ФИФА: Добили смо више од 500 милиона захтјева за улазнице за Мундијал

15.01.2026
06:59
Коментари:0
ФИФА је у сриједу саопштила да је за овогодишње Свјетско првенство запримила више од 500 милиона захтјева за улазнице.
Кровна фудбалска организација навела је да су, ван држава домаћина Сједињених Америчких Држава, Мексика и Канаде, највише захтјева послали навијачи из Њемачке, Енглеске, Бразила, Шпаније, Португала, Аргентине и Колумбије.
Након жестоких критика због високих цијена улазница, ФИФА је прошлог мјесеца објавила да ће обезбиједити улазнице по цијени од 60 долара за сваку утакмицу за 48 националних савеза учесника турнира, а савези ће одлучити како ће их подијелити својим навијачима који су пратили њихове претходне мечеве.
У трећој фази продаје, која је трајала од 11. децембра до уторка, најтраженији је био сусрет Колумбија - Португал 27. јуна у Мајами Гарденсу на Флориди. Слиједе утакмица Мексико - Јужна Кореја 18. јуна у Гвадалахари у Мексику, финале 19. јула у Источном Рутрфорду у савезној држави Њу Џерси, отварање између Мексика и Јужне Африке 11. јуна у Мексико Ситију те утакмица другог круга 2. јула у Торонту.
ФИФА је саопштила да ће подносиоце захтјева за улазнице обавијестити о исходу најраније 5. фебруара, а да ће улазнице за мечеве за које је потражња већа од расположивог капацитета бити додијељене насумичним одабиром.
