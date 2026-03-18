Којић: Трагикомично да СНСД-у држе предавање о НАТО они који су звиждали по скупштинској сали када је проглашена војна неутралност

Извор:
СРНА
18.03.2026
19:16
Када су посланици СНСД и владајуће коалиције проглашавали војну неутралност Републике Српске у Народној скупштини Републике Српске, страначке колеге Дарка Бабаља из СДС и опозиције су звиждали и скакали по скупштинској сали, а онда је и напустили, истакао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Реагујући на Бабаљеве наводе да СНСД води, како је рекао, политику убрзаног приступања НАТО савезу, Којић је изјавио за Срну да је трагикомично да СНСД-у данас предавања о Алијанси држе они који тада нису смјели ни да буду у сали, а камоли да гласају за војну неутралност Републике Српске.
- Бабаљ би требао да зна и да Програм реформи дефинише искључиво сарадњу и да не прејудицира чланство БиХ у НАТО. Баш као што би требао да зна ко је најзаслужнији за то што је фокус са чланства помјерен ка сарадњи са НАТО - нагласио је Којић.
