Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

16.01.2026
10:02
У тренутку када се у јавности све више говори о квалитету услова рада и балансу између пословног и приватног живота, информације о унапређењу организације рада постају од посебног интереса за потенцијалне запослене.
У том контексту, пажњу привлаче измјене у конкурсима за запошљавање компаније Tropic Малопродаја, у оквиру које послују трговачки ланци Tropic, мојМаркет и Црвена јабука маркет, међу којима се истиче бенефит два слободна дана седмично, што представља значајан искорак у односу на досадашњу праксу у сектору малопродаје у Босни и Херцеговини.
Из компаније наводе да је ријеч о промјени која се уводи постепено, а чија је имплементација започела још у новембру прошле године, након детаљних анализа организације рада и потреба запослених.
„Наш циљ није био брз потез, већ одрживо рјешење. Модел два слободна дана седмично уводили смо фазно, како бисмо осигурали стабилност пословања и квалитет услуге, уз истовремено унапређење услова рада“, поручују из Tropic Малопродаје.
Данас је овај модел пословања у потпуности примијењен у свим Tropic и мојМаркет трговинама, док се у оквиру Црвена јабука маркета његова имплементација приводи крају у још неколико објеката.
Поред новог модела организације рада, компанија запосленима нуди и 10% попуста приликом куповине у маркетима, стимулативна примања, као и могућности професионалног усавршавања и напредовања.
Примјери оваквих пракси указују на то да се кроз планске и постепене промјене могу унаприједити стандарди рада у домаћој малопродаји, уз све већи фокус на дугорочно задовољство запослених, али и очување стабилности пословања и квалитета услуге за купце.
